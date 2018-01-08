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    ‘Başdanışmanlığı’ cezasını arttırmış

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    08.01.2018 - 21:00 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmalarından olan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İstanbul Üniversitesi’ndeki yapılanmasının içinde yer aldığı öne sürülen Doç. Fatih Gürsul’a ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 26 Aralık 2016’da verilen 10 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

    Gerekçeli kararda, ByLock kullanmakla suçlanan Gürsul’la ilgili İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında özetle şöyle denildi: “Sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde mahkememizde kanaat oluşmuş ve TCK’nın 314/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın üyesi olduğu terör örgütünün yapısı ve faaliyetleri, devlet yönetimini silahlı kalkışma ile ele geçirmeye yönelik nihai amacı ve tehlikeli yapısı nazara alınarak maddede öngörülen cezanın asgari haddinden ayrılarak temel ceza tayin edilmiştir. Sanığın ana muhalefet partisi olan CHP genel başkan başdanışmanı olarak görev yapması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkânı da temel cezada arttırım yapılmasında dikkate alınmıştır. Sanığın atılı suçu terör örgütü faaliyeti kapsamında işlediğinden 3713 sayılı Yasa’nın 5’inci maddesi gereğince cezasında yarı oranında arttırım yapılmasına, tüm aşamalarda suçu inkarı, pişmanlık gösterdiğine ilişkin bir davranış veya beyanı olmaması nazara alınarak da TCK’nın 62. maddesinin uygulanmamasına karar verilmiştir.” 

    Etiketler: gazetehaberleri
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