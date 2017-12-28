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    Başdanışmanı İstanbul'daki zirveyi eleştirmişti... Türkiye'ye övgü dolu sözler

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 00:24 | Son Güncelleme:

    İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in yurt dışındaki öğrencilerle ilgili danışmanı Mohammed Ali Nezamzadeh Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini (YYÜ) ziyaret ederek İranlı öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye ile yıllardır ortak tarihlerinin ve iyi ilişkilerinin olduğunu kaydeden Nezamzadeh, “İnanç ve kültürümüz hemen hemen aynı. Allah'a hamdolsun ki siz Türkiye'yi seçtiniz" diye konuştu. Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ise, İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusunda verdiği kararı eleştirerek, "Bu Filistin topraklarını ve Kudüs’ü bölme anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Nezamzadeh, YYÜ Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'ın daveti üzerine Van'a geldiklerini söyledi.

    İslamiyetin bilim için önemli olduğunu belirten Nezamzadeh, şunları aktardı:

    İLİME VE BİLİME ULAŞMAK İÇİN

    "İran'da insanlar ilime ve bilime ulaşmak için yurt dışına çıkıyorlar. İran'da bu fırsatı insanlarına veriyor. Şu anda verilere göre 75 bin öğrenci İran dışında değişik ülkelerde eğitim görmektedir. Bu öğrenciler dünyanın neresinde olursa olsun İran'ın sermayelerinden destek yararlanıyor. Dışarıda okuyan öğrencilerin bin 500 tanesi devletten burs alıyor. Burslu ya da bursuz bu öğrencilere İran İslam Cumhuriyeti devleti ve milleti tarafından sahip çıkmak ve sahip çıkmak gibi bir düşüncesi her zaman var."

    ORTAK TARİH VE İYİ İLİŞKİLER

    Türkiye ile yıllardır ortak tarihlerinin ve iyi ilişkilerinin olduğunu kaydeden Nezamzadeh, “İnanç ve kültürümüz hemen hemen aynı. Allah'a hamdolsun ki siz Türkiye'yi seçtiniz. İranlı öğrenciler Türkiye'de yabancılık hissetmiyorlar. Öğrenciler ikinci ülkelerinde öğrenim görüyorlar. Biz böyle gözlemliyoruz. Bu da önemlidir. Türkiye'nin üniversiteleri hamdolsun bugüne kadar İranlı öğrencilere çok saygılı davrandı. Bunun içinde teşekkür ederiz." diye konuştu.
    Van'a ilk kez geldiğini de aktaran Nezamzadeh, kente gelen İranlı öğrenci sayısının artacağına dikkati çekti.

    Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, ziyarette bulunan heyete teşekkür etti.

    Başdanışmanı İstanbuldaki zirveyi eleştirmişti... Türkiyeye övgü dolu sözler

    Etiketler: hamaney
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