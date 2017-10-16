Başbakanlık yolunda... Avusturya’da seçimleri 31 yaşındaki Kurz kazandı

Başbakan Christian Kern’ün liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 26.9 oy oranıyla üçüncü parti olurken, aşırı sağcı Heinz-Christian Strache idaresindeki Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) yüzde 26’yla üçüncü sırada yer aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Yeni Avusturya Partisi (NEOS) yüzde 5,3, Yeşiller 4,9 oy alabildi. Eski Yeşiller partisi üyesi Peter Pilz’in listesi ise yüzde 4,4’te kaldı. Ülkede yüzde 4’lük seçim barajı bulunuyor. Kurz oylarını 6 puan artırmayı başarırken, Sosyal Demokratlar yaklaşık olarak oylarını korudu. En büyük kaybı ise Yeşiller yaşadı.

TÜRKİYE KARŞITI BİR LİDER

20’li yaşlarından bu yana siyasetin içinde olan Sebastian Kurz’un Nazi bağlantıları olduğu gerekçesiyle eleştirilen FPÖ ile koalisyon kurması bekleniyor. Türkiye’nin AB üyeliğinin en ateşli karşıtlarından olan Kurz, seçimi galibayetini ‘değişim şansı olarak’ nitelendirdi. Kurz, diğer partilerle görüşmelere açık olduğunu da söyledi: “Tabii ki istikrarlı bir hükümet kurmak isterim. Bu olamazsa, masada diğer seçenekler var.” Kurz’un FPÖ’yle hükümet kurması, Avrupa’da köklü değişimlere yol açabilir. Avusturya daha sağa kayarken, diğer Avrupa ülkelerinde yerleşik partilerin aşırı sağcılarla koalisyon kurmasının yolunu açacak. Öte yandan Kurz’un, aşırı sağcı parti ile koalisyona gitmesi durumda Avusturya Özgürlük Partisi, 17 yıl sonra ilk kez hükümette yer alacak.

Avrupa’nın en genç dışişleri bakanı olan Kurz, hükümeti kurmayı başarırsa, bu kez en genç başbakan olacak.

KERN: 9 YILIM DAHA VAR

Yarışı muhafazakâr rakibine kaybeden Sosyal Demokrati lider Kern ise görevi bırakmaya niyetinin olmadığını söyledi. ORF televizyonuna konuşan Kern, seçimin siyasi kariyerini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya “10 yıl siyasette kalacağımı söylemiştim. Önümde 9 yıl daha var” dedi.

20 TÜRK ASILLI ADAY

300 bine yakın Türk kökenli vatandaşın yaşadığı ülkede, yaklaşık 110 bin Türk asıllı seçmen bulunuyor. 16 partinin katıldığı seçimlerde Türk kökenli 20 aday yarıştı. Türklerin kurduğu Gelecek için Yeni Hareket Partisi’nin (NBZ) 8 adayı vardı.