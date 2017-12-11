Başbakanlık Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları

Üniversite öğrencilerinin burs başvurusunda öncelikli tercihlerinden biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM), resmi sayfasından yayımladığı duyuruda ‘ilk ödemelerin ocak ayında yapılacağını belirtmesi’ sonuçların bu ay içerisinde açıklanacağı öngörülerine neden oldu. VGM’nin 31 Ekim tarihli 2017- 2018 dönemi bursları başlık duyurusunda,

"Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlayacak ve her iki eğitim yardımı için mümkün olan kısa sürede değerlendirmeler tamamlanacaktır. Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr internet sitemizde duyurulacaktır. Yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra yeni bursiyerlerimize Ocak 2018'den itibaren bursları ödenecektir.

Burs başvuru değerlendirme sürecinde “Bölge Müdürlüklerimizce istenmesi halinde SOYBİS İzin Formunun eksiksiz olarak doldurularak imzalı bir şekilde ilgili Bölge Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir." İfadeleri yer alıyor. Peki VGM burs sonuçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

TAHMİNİ SONUÇ TARİHİ

VGM burs sonuçlarının Aralık ayı sonunda veya Ocak ayının başında açıklanacağı tahmin ediliyor. VGM burs sonuçları açıklandıktan sonra www.vgm.gov.tr adresi üzerinden öğrenciler sonuçları görüntüleyebilecekler.

BURSTAN KİMLER FAYDALANAMAMAKTADIR?



Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

(Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5’i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.