Başbakanla yardımcısı TV’de fena kapıştı

AVUSTURYA'da pazar günü yapılacak genel seçimler, iki koalisyon ortağını karşı karşıya getirdi. Sosyal Demokrat Partili (SPÖ)Başbakan Christian Kern ile ortağı muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) lideri ve Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, son kez televizyon düellosunda kozlarını paylaştı. Başbakan Kern, Bakan Kurz'u “Büyük şirketlerin sözcüsü” olarak niteledi ve başbakan seçilirse, büyük şirketlerin yükünü azaltıp, sosyal hakları kısıtlayacağı suçlamasında bulundu.

Kurz ise karşı atağa geçerek, Kern’i kendisine karşı asılsız ithamlarda bulunmakla suçladı ve “Eğer başbakan seçilirsem ilk iş olarak, dar ve orta gelirlilerde vergi indirimine gideceğim” dedi.

HAFTA SONU BULUŞMUŞLAR

Kern, Kurz'u seçmene boş vaatlerde bulunmakla suçlarken, kendisinin sosyal denge ve adil bir düzenden yana olduğunu savundu. Kern, Kurz'u aşırı sağ parti FPÖ ile koalisyon kurmayı planlamakla eleştirmesi üzerine ipler koptu. Bakanı Kurz, dosyasından bir fotoğraf çıkarıp kameralara tuttu ve “Siz kendinizi televizyonlarda FPÖ ile sert çatışma içindeymiş gibi gösteriyorsunuz ama gizlice FPÖ lideri Strache'yle bira içmek için buluşuyorsunuz” dedi.

Fotoğrafta aşırı sağcı FPÖ lideri Strache ile sosyal Demokrat Başbakan Kern, bira tokuştururken görünüyor. Aşırı sağcı Strache, Başbakan Kern ile hafta sonu gizlice bira içtiklerini gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı. Bu fotoğrafı karta bastıran Dışişleri Bakanı Kurz, düelloda dosyadan çıkarıp, kameralara tutarak, “Bu gizli buluşmaya ne diyorsunuz” dedi.