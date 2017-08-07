Başbakanın sözlerini VW neden denetliyor

ALMAN otomotiv devi Volkswagen’in (VW) merkezi Aşağı Saksonya Eyaleti dizel skandalından sonra şimdi de hükümet kriziyle sarsılıyor. Eyaleti bir oy fazlasıyla yöneten Sosyal Demokratlarla (SPD) Yeşiller koalisyonu, önce Yeşillerli milletvekili Elke Twesten’in istifasıyla çoğunluğu kaybetti. Erken seçim tarihi tartışılırken, Eyalet Başbakanı ve aynı zamanda VW Denetleme Kurulu üyesi SPD’li Stephan Weil’ın dizel kriziyle ilgili konuşma metnini, röportajları ve açıklamalarını önceden VW yönetimine sunarak kontrol ettirdiği ve VW yönetiminin metni elden geçirdiği ortaya çıktı. Başbakan Weil’ın dizel skandalıyla ilgili kullandığı kavramların şirkete hukuksal bir sorun açmaması amacıyla gözden geçirilmesini istediği kaydedildi.

VOLKSWAGEN İDDİAYI DOĞRULADI

VW, dizel skandalının ortaya çıktığı 2015 sonbaharından itibaren şirketin kamuoyuna yönelik tüm açıklamalarının incelenmesi için bir bölüm açıldığını doğruladı. İncelemenin basın bürosu üzerinden yürüdüğü ve doğrudan VW lobi başkanı Thomas Steg’e bağlı olduğu kaydedildi. Aşağı Saksonya Eyaleti’nin, VW’de yüzde 20 hissesi bulunuyor.

‘BUGÜN OLSA YİNE AYNI ŞEYİ YAPARIM’

İncelemenin hedefinin VW için olumsuz sonuçlar doğuracak yanlış kavramları önlemek olduğu belirtildi. Başbakan Weil da, konuşmasını şirkete zarar gelmemesi için okuttuğunu doğruladı, ancak şirketin kendisini kontrol altında tuttuğu suçlamalarını reddetti. Weil, “Bu durumda bugün de aynı şeyi yaparım” dedi.

Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) Eyalet Başbakanı Weil’ın istifasını talep ederken, SPD bunu başarılı bir hükümeti devirmek için bir entrika olarak niteledi.