Başbakan'ın evini soydular

55 yaşındaki Başbakan Kramp-Karrenbauer'in iki katlı bahçeli evine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, evi adeta talan etti. Tüm odaları karıştıran hırsızlar, buldukları para ve mücevheratları çaldı. Hırsızların belge veya dosya alıp almadıkları ise henüz bilinmiyor.

Çarşamba akşamı 17.00 ile 20.10 saatleri arasında hırsızlığın gerçekleştiği öğrenildi. Soygun sırasında kimsenin evde bulunmadığı belirtildi. Hırsızlık olayını saat 20.15 sıralarında eve gelen başbakanın oğlu fark etti ve derhal polise haber verdi. Eve gelen polis ve savcılık yetkilileri delil topladı. Soygun ile ilgili soruşturma başlatan savcılık, evde bulduğu delillerle soygunu gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamayı hedefliyor.

Olayın ardından başbakanın evinin yeteri kadar korunamadığı ve güvenlik açığının bulunduğu gündeme geldi. Saarland polisi,"Elbette güvenlik önlemleri alınıyor. Evin etrafında devriye aracı geziyor. Alınan diğer önlemlerle ilgili ise bilgi veremeyiz” açıklamasını yaptı. Başbakan Karrenbauer ise evinin soyulmasıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor. Polis halka yaptığı çağrıda hırsızları gören veya hırsızlıkla ilgili bilgisi olanların en yakın polis karakoluna başvurmasını veya kendilerini aramasını istedi.