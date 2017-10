Başbakan'dan taşerona kadroda son durum açıklaması: Eli kulağında

Binlerce taşeronun merakla beklediği kadro konusuyla ilgili çalışmalar hız kazandı, hükümetin açıklamaları sıklaştı. Son açıklama Başbakan'dan geldi. Daha önce yıl sonuna kadar süre veren Yıldırım bugün yaptığı açıklamada 'o iş bitti' diye müjde verdi.



Başbakan Binali Yıldırım, Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin, "O iş bitti tamam, eli kulağında. Bugün yarın devreye girecek. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor." dedi.

NACİ AĞBAL'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı'na ilişkin üyelerin sorularına cevap verdi. Yeniden yapılandırma, et fiyatları ve büyüme oranların ilişkin açıklama bulunan Ağbal, taşeron konusundaki çalışmalara da değindi. Ağbal, AK Parti iktidarlarına milletin yetki verdiğini söyleyerek, "Her şeyin başında vicdan ve adalet geliyor. İlk andan itibaren AK Parti'nin isminde de var, bugüne kadar adaleti her şeyin üstünde koyduk" ifadelerini kullandı. Ağbal yeniden yapılandırmadan ne kadar gelir beklendiği sorusuna, "Yeniden yapılandırmadan 30.7 milyar lira gelir bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ağbal taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik soruya ise, "Yılbaşına kadar çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

TAŞERON İÇİN DESTEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, “Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Dünya kadar derdimiz var. Ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sözüm söz; bütün bu sorunlardan Türkiye'yi arındıracağız. Türkiye'yi dünyanın uygar ülkelerinden birisi haline getireceğiz. 15 yıldır övündükleri şey, yeni hapishaneler yapıyorlar. Sözüm söz hapishane değil fabrikalar yapacağız. Bundan 3 veya 4 yıl önce ilk kez taşeron işçiliği dile getiren onlarla toplantı yapan bu kardeşinizdi. Onların derdi vardı, hakları yoktu, iş güvenceleri yoktu. Dedim ki madem ki sen emekten yanasın haktan hukuktan yanasın o zaman taşeron işçilerin tamamına sahip çıkacaksın dedim. Tamamına sahip çıktık. Bu işin sağı solu yoktur ahlak , alın teri işidir. Bu iş insana değer verme işidir. Biz insana değer vereceğiz bütün değerlerimizin de arkasında duracağız” diye konuştu.