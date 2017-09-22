Başbakan Yıldırım: Barzani bu sevdadan vazgeçmeli

İşte Yıldırım sözlerinden satır başları:



Genel olarak çalışma hayatıyla ilgili memleket meselelerini ele alma fırsatımız oldu.



Bu toplantıya TESK ve TOBB da katıldı.



Çalışma hayatımızın ve iş camiamızın yüzde 80’inin temsil edildiği büyük bir STK ile bir arada olduk.



Türk İş’e gelip taşeron konusunu konuşmamak olmaz. Bu konuyla ilgili uzun süreden beri bakanlıklarımız bir çalışma yürütüyorlar.



Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız. Ve çalışanlarımızın kamuda taşeron olarak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız.



Çalışmalar tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak.

"BARZANİ BU SEVDADAN VAZGEÇMELİ"

Yanlış bir karar. Bunu sonuçları olacaktır. Şu ana kadar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden beklediğimiz olumlu adımı görmedik; bu referandumun gerçekleşmesi Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesi.

Türkiye ulusal güvenlik meselesi konusunda uluslararası ve ikili anlaşmalardan doğan haklarını kullanmakta kararlıdır. Nedir bu anlaşmalar? Lozan. Ankara anlaşması. 1946 Irak ile dostluk anlaşması.

Devletlerin statülerinde değişikliğe gidecek herhangi bir girişim anlaşmalardan doğan haklarımız çerçevesinde Türkiye’nin hiçbir zaman kabul etmeyeceği bir sonuçtur.

Burada bir çağrı daha yapmak istiyorum. Henüz zaman bitmiş değil. Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir. Bütün dünyanın karşı çıktığı ve açık olarak ikili ve uluslararası hukuka aykırı olarak inatla yapmaya çalıştığı bu referandum, bölgedeki Kürt kardeşlerimiz için de hayırlar getirmez. Bölge için hiç hayırlı olmaz."

YENİ TEZKERE

Gelen tezkere, Türkiye'nin güney kara hudutları ötesinde ve mücavirinde olabilecek her türlü ülkemiz aleyhine, ülkemiz milli güvenliğini tehdit edecek gelişmelere karşı müdahale hakkını veriyor. Asker gönderme hakkını veriyor.

"BU BAKANLAR KURULU'NDA TEOG'U GÖRÜŞMEYECEĞİZ"

TEOG bir sistem değildir. Dolayısıyla ortaokuldan liseye geçiş usulünde bir sistem değişikliğine gidilmiyor.

Öğrencinin ilkokuldan orta sona kadar ilk 8 yıllık başarı durumları dikkate alınarak lisede hangi tarafa yönlendirileceğine karar verilecek. TEOG yerine geçecek uygulamayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız, çalışmaları alternatifli olarak sürdürüyor. Bu Bakanlar Kurulunda görüşülmeyecek ama daha sonraki Bakanlar Kurulunda konuyu görüşmüş olacağız."