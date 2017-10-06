Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Başbakan'dan flaş açıklamalar

    Başbakan'dan flaş açıklamalar

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 14:27 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği iddialarıyla ilgili, "Kim söylüyor. Dedikoduya göre amel edilir mi?" dedi.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Sayın İbadi'den böyle bir davet gelmiştir. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği, zamanlaması konusunda çalışıyorlar. Yapılacak bu ziyaret tabii ki önemli bir ziyarettir. O bakımdan hazırlıklarının dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

     Başika'daki askerlerimiz DEAŞ'la mücadeleye katılacak olanlara eğitim vermek üzere oradalar. Irak da DEAŞ'la mücadele ettiğine göre, burada eğitilen Ninova mücahitleri, muhafızları da bu işte önemli görev ifa ettiğine göre aramızda bu konunun mesele olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

    Habur hem Kuzey Irak hem merkezi hükümetin kontrolündeki alana hitap eden, hizmet eden bir kapı. Tabii ki Irak burayı kapatma hakkına sahiptir. Bu konuda Irak'ın hükümranlığı altında bütün kapıların kapatılmasına biz saygı gösteririz ama bizim teklifimiz gerek Kuzey Irak'ta yaşayan Türkmen, Kürt, Arap kardeşlerimizin gerekse Irak'la olan bütün ticari ve taşımacılık faaliyetlerimizin zarar görmemesi için yine Habur'un biraz batısında Fishabur denen veya Ovaköy dediğimiz sınır kapısının faaliyete geçirilmesi. Bunu teklif ettik, bu konuda da Irak'tan destek istiyoruz.

    (Sınır kapıları ve hava sahasının tamamen kapatılması) Hepsinin planlaması hazırlıkları yapıldı. Zamanı yeri hasıl olduğunda gerekli adımlar atılır. Türkiye'nin hedefi Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz değildir, Türkmenler değildir, Araplar değildir. Ezidiler, Asuriler, her türlü etnik grup orada rahatça yaşamalıdır. Onların geleceğini karartmak gibi bir düşünce asla söz konusu değildir. Bizim derdimiz oldu bittiyle, burnunun doğrultusunda, kişisel ihtirasları için karar alanların, bu kararın karşılığını görmesidir.

    (Melih Gökçek'in istifa edeceği iddiası) Kim söylüyor. Dedikoduya göre amel edilir mi?

     

     

    Etiketler: binali yıldırım , melih gökçek , istifa iddiası
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri