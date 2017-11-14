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    Başbakan'dan bu görüntülere sert tepki: Neler olmuş neler

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 12:20 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, 250 DEAŞ'lı ile ailelerinin, ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG öncülüğündeki SDG ortak operasyonuyla Rakka'dan tahliye edilmesiyle ilgili sert konuştu. Yıldırım, "BBC bir haber geçti. Rakka’ya ilişkin yeni bir rezalet ortaya çıktı. YPG ve koalisyon güçleri sözde ABD ve koalisyon güçleriyle beraber Rakka’yı DEAŞ’tan temizleyecekler ve insanlar oraya yerleşecekler. Ancak gel gör ki neler olmuş neler. Rakka’da DEAŞ’lıları temizlemek yerine onları silahlarıyla beraber Rakka’dan çıkmaları için destek olmuşlar. 50 tır, 13 otobüs, 100 tane araçtan oluşan, her türlü ağır silahlarla yüklü vaziyette eskort yaparak konvoy oluşturarak terör örgütlerini sağ salim çıkartmışlar" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında konuştu.

    İşte Yıldırım’ın konuşmasından satış başları:

    AK Parti’nin kurumsal anlamda veya AK Parti mensuplarından hiç kimseye partimiz parti mensuplarımız Atatürkçülüğünü kanıtlama gibi bir ihtiyacı yok.

    “ATATÜRK HİÇBİR SİYASİ KURUM YA DA KURULUŞUN TEKELİNDE DEĞİLDİR”

    Ellerinden bunların sanki Atatürkçülük detektörü varmış gibi ortalıkta gezinen siyaset hafiyeleri milleti fişlemeye gayret ediyorlar. Çok şükür bu sefer de çakıldılar.

    Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği budur. Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tekelinde değildir.

    Atatürkçülük lafla olmaz. Atatürkçülük ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayla olur.

    Atatürkçülük laf üzerine laf koymak değil taş üzerine taş koymaktır. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Toplumu bunun üzerinden ayrıştırmak Atatürkçülük değildir vatanseverlik değildir.

    “FATİH SULTAN MEHMET NE KADAR BİZİMSE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DE O KADAR BİZİMDİR”

    Türkiye koca bir çınardır. Bu çınarın bir kolu Fatih Sultan Mehmet bir kolu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür… Fatih Sultan Mehmet ne kadar bizimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk de o kadar bizimdir.

    “AK PARTİ LAİKLİĞİN DE EN SAĞLAM TEMİNATIDIR”

    AK Parti laikliğin de en sağlam teminatıdır. Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran tefsiri yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü dindar insanlarımızdan soyutlamak isteyenlerin çabaları nafiledir.

    "RAKKA'YA İLİŞKİN YENİ BİR REZALET ORTAYA ÇIKTI" 

    BBC bir haber geçti. Rakka’ya ilişkin yeni bir rezalet ortaya çıktı. YPG ve koalisyon güçleri sözde ABD ve koalisyon güçleriyle beraber Rakka’yı DEAŞ’tan temizleyecekler ve insanlar oraya yerleşecekler. Ancak gel gör ki neler olmuş neler. Rakka’da DEAŞ’lıları temizlemek yerine onları silahlarıyla beraber Rakka’dan çıkmaları için destek olmuşlar. 50 tır, 13 otobüs, 100 tane araçtan oluşan, her türlü ağır silahlarla yüklü vaziyette eskort yaparak konvoy oluşturarak terör örgütlerini sağ salim çıkartmışlar. 

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