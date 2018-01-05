Başbakan'dan Bakan Soylu'nun 'Ayağını kırın' sözlerine değerlendirme

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

''Bu bir hukuki süreçtir. Tabii ki kamu adına hizmet edenler, kamu gücünü kullananlar, vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerine kullanmak, kamu menfaatini gözetmek durumundalar. Görevi kötüye kullanmadan, memleket, millet adına iş yapana, hizmet yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz, herhangi bir sıkıntı yaşamaz.

Ama yanlış yapanlar da varsa bunların hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır. O bakımdan herkes baştan milletin denetimindedir. Çünkü seçim ile işbaşına geliyorsunuz, seçimden seçime geçen sürede, size verilen yetkiler hukuk içerisinde bir yanlışa düşmeden hizmet edeceksiniz.

İkinci denetim kamu denetimidir. Müfettişler denetimi yaparlar, yanlış bir iş, işlem olursa bunun karşılığı da bellidir. Bunun ötesinde de daha ileri bir yanlış yapılmışsa, haksız uygulamalara sebep olan icraatlar yapılmışsa bunun yolu da mahkemelerdir.

Bu ilk değildir, daha önce de bu ve buna benzer çeşitli partilerden belediye başkanları ve kamu yöneticileri hakkında hukuki ve idari işlemler yapılmıştır. Bundan sonra da icap ederse yapılabilir.

SOYLU'NUN 'AYAĞINI KIRIN' SÖZLERİ: AÇIKLAMA TARZI YANLIŞ ANLAMALARA MAHAL VERMİŞ OLABİLİR

İçişleri Bakanımızın tabii son zamanlarda özellikle genç yavrularımıza yönelik uyuşturucu bağımlılığı konusunda gelinen noktaya dikkate çekmek için kendince bir üslupla bunu kamuoyu gündemine taşımasıdır. Yanlış anlamaya müsait şeyler olabilir ama bilinmelidir ki bu işin ne kadar alçakça iş olduğunu, çocuklarımızı zehirleyenlerin hiçbir müsamaha göstermeden en şiddetli şekilde üzerlerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. Bu amaçla yaptığı açıklama tarzı belki yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir. Bunu açıkça söyleyeyim, ister bakan ister başbakan olsun, hiç kimse hukukun üstünde değildir. Ceza da olacaksa hukuk içerisinde herkes karşılığını verecektir.

9 YAŞINDA EVLİLİK TEPKİSİ: KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİKLER HOŞ GÖRÜLEMEZ

Ergenlik ayrı bir iştir. Ama 18 yaşına gelenler evlenme hakkına kavuşmuş olurlar. Bundan önce yapılan evlilikler yasadışıdır. Ayrıca büyük mağduriyetlere neden olmaktadır. Bugün küçük yaşta evlenmiş, aileleri bölünmüş, kocası-eşi hapiste olan binlerce insan vardır. Bu bilgisizlikten, o yaşların verdiği heyecandan kaynaklanan bir durumdur. Biz bunu geçtiğimiz aylarda bir yasayla bu mağduriyetleri gidermeye çalıştık, kendimizi iyi ifade edemediğimiz için mağduriyetler devam ediyor. Küçük yaşta evlilikler hoş görülemez, yasal olarak da suçtur. Diyanetin söz konusu neyse, evlilikle ilgili değil ergenlik çağlarıyla ilgili değerlendirme olarak ele almak lazım. Ama evlilikle ilgili konu medeni kanunda açıkça tanımlanmıştır. Bunun dışındaki yorumlar iyi niyetli değildir, zorlamadır.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Onun sözünün üstüne söz mü söyleyelim? Şimdi olmayan şeyin nesini ön göreyim.

AK PARTİ İLE ABDULLAH GÜL POLEMİĞİ

Kim ne karar verecek, hangi yönde gidecek o kararı verecek olanlara aittir. Biz kimse hakkında şöyle olacakmış, böyle olacakmış gibi tahmin yürütmek konumunda değiliz. Biz ülkeyi yönetiyoruz. 2019'da seçim olacak, herkes meydana çıkacak. Ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak.

Abdullah Bey bu partide beraber yola çıktığımız bir arkadaşımızdır. Bizim arzumuz Abdullah Bey bu kutlu yürüyüşte partimizle ilgili davamızla ilgili görüşlerini her zaman bizimle paylaşabilir. Biz de gerekli şeyleri onunla paylaşırız. Kamuoyunda bir tarafmış gibi değerlendirmeler yapmasını doğrusu biz tasvip etmeyiz. Arzumuz bu davanın bir ferdi olarak, iyi günde zor günde beraber olmuş bir kardeşimiz olarak görüşlerini partimizle paylaşmasıdır.''