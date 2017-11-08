Başbakan'dan, Bahçeli'nin seçim barajı çıkışına cevap

İşte Binali Yıldırım’ın açıklamalarından sorulara verdiği cevaplardan satır başları:

-Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmelerde hangi konuları konuşacaksınız?

Görüşmelerimizde esas itibarıyla ikili ilişiklerimizdeki durum bundan sonra ne yönde hareket edebiliriz, bunları bütün açıklığı ile konuşacağız.

ABD ile ilişkilerin mükemmel durumda olduğunu söymemiz doğru olmaz. Ama bizim geleceğe odaklanmamız lazım. Ayrıca bölgesel konular da var. Suriye’de, Irak’ta yaşananlar, terör örgütleriyle mücadelede gelişmeler buradaki itirazlarımızı gündem getireceğiz.

FETÖ terör örgütüyle mücadele konusu da gündem getireceğimiz en önemli konulardan biri. Bizim, darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü olduğundan tereddütümüz yok.

Biz Amerikalılara hatta gereğinden fazla da belge sunduk diyebiliriz. Bu belgelerin, adım atılmasında yeterli olduğunu düşünüyoruz.

-PYD ABD’nin verdiği silahlarını geri verecek mi?

Tabi bunu da konuşacağız. Amerikalılar diyor ki “bu iş birliği (PYD ile) geçici. DEAŞ ile mücadeleye ilişkin bir işbirliği olduğunu savunuyorlar. Bu konuları da konuşacağız.

-Bu ziyaretten ne bekliyorsunuz.

Bu ziyaretlerden hemen sonuç çıkmaz. Bu ziyaretin amacı anlaşılamayan konularda mesafe almak. Mesafe almaya çalışacağız. Türk Amerikan ilişkilerinin daha olumsuz değil olumlu yönde gelişmesi için çaba harcayacağız.

Muhataplarımız da bu gelinen durumdan zannediyorum çok mutlu değil ama çözmek için bizde irade mevcut bunun için çalışacağız.

VİZE KONUSU

Biz buraya gelmeden önce bir adım atıldı. Olumlu olarak değerlendirmek lazım. Bu bir başlangıç. Zaman içinde normale dönecektir.

ZARRAB SORUSUNA CEVAP

27 Kasım’da duruşması var. Bakalım ne olacak.

-ABD seyahatinde sizin için alınan olağanüstü güvenlik önlemlerini neye bağlıyorsunuz?

Olağanüstü güvenlik tedbirleri geçmişte cumhurbaşkanımızın ziyaretinde yaşananlar yüzünden olduğunu tahmin ediyorum.

Orada yaşananlar yüzünden fazla tedbir alınmış olabilir. Bizim fazladan tedbir talebimiz olmadı.

BAHÇELİ’NİN SEÇİM BARAJI ÇIKIŞI

Ben sayın Bahçeli’nin sözlerinden “seçim barajı düşürülmeli” diye bir şey anlamadım. MHP’nin seçim barajı problemi olmadığını söylüyor. Seçim kanunu uyum yasaları içinde ele alınabilir.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir özelliği de şu; cumhurbaşkanlığı seçimi yasama seçimi ile aynı anda yapıldığı için iktidar olma problemi yok. Bu seçimler öncesi partiler birbirlerine destek de olabilir.

Sistemin özü itibarıyla milletvekilliği seçimi, barajlar bunların hepsi bir bütün olarak uyum yasaları çerçevesinde ele alınır.

Yönetimde istikrar bakımından yüzde 10’un devamı düşünülebilir. Ancak temsilde adalet açısından düşürülmesi de düşünülebilir.

Bütün bunlar bizde AK Parti’de bir çalışma yapılıyor uyum yasları için, burada ele alınabilir.

Seçim kampanyamızda doğrusunu isterseniz seçim barajına yönelik bir taahhütte bulunmadık. Anayasa değişikliği kampanyasında bu sistem değişikliği ile Türkiye’de sürekli iktidar, sürekli istikrar döneminin başlayacağını, artık zayıf iktidarlar döneminin sona ereceğini söyledik

Seçim sistemindeki bazı çelişkiler siyasi partiler yasasıyla beraber barajlar da diğer partilerin katılımıyla uyum yasaları çerçevesinde düşünülebilir.

Bu konular diğer partiler tarafından gündeme getirilirse biz de gayet tabii ki her türlü öneriyi birlikte oturur, değerlendiririz. Artılarıyla, eksileriyle değerlendirir, karar veririz. Yani tek başımıza değiliz ki 'kalksın, artsın, eksilsin' demek çok anlamlı olmaz



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