Başbakan'dan Amerika'ya kurşun gibi sözler

İstanbul'da Pera Palas'ta düzenlenen Beyoğlu Sohbetleri'nde Amerika'ya sert sözlerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım; 'Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor, ortada bir şey yok' dedi. Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kilometrekarelik bir alanda DEAŞ'la en çetin mücadeleyi Türkiye verdi. Şimdi o bölgede 100 binden fazla insan döndü, yerleşti, ticaretle uğraşıyor, geleceğe umutla bakıyor. Sadece 160 bin öğrenci orada okullarda okuyor. Hastanesi var, okulları var, karakolları var, her şeyleri var. Kendilerine göre idari yapılaşmayı yaptılar. Türkiye bunlara destek veriyor, bunlara kaynak ayırıyor. Neyi yapmaya çalışıyoruz? Biz diyoruz ki Suriye'nin tamamında bu mümkün. Bunu göstermeye çalışıyoruz. 3 bin 600 DEAŞ militanını biz orada etkisiz hale getirdik. Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor, ortada bir şey yok. Irak'ta, Suriye'de laf çok icraat zayıf ama biz yapıyoruz. Örnek ortada. Şimdi bazıları diyor ki 'Afrin'e niye gidiyor Türkiye, niye müdahale ediyor?' Gerçekleri bilmek lazım. 2012 yılında Afrin'e doğru Fırat'ın doğusundan PKK terör örgütünün tıpatıp aynısı olan, PYD/YPG unsurları geldi yerleştiler. Afrin'in demografik yapısına bakın, Araplar ağırlıklı yüzde 60, yüzde 35 Kürtler var, Türkmenler var ve diğer küçük küçük etnik gruplar var. Geldiler burada silahlı militanları marifetiyle baskı kurdular, önce insanların mallarına mülklerine el koydular, haraç toplamaya başladılar, çocuklarını zorla askere aldılar. 2014'te de 'Biz burayı kanton ilan ettik' dediler. Kanton ilan ettikten sonra 130 kilometre olan hudutlarını boydan boya 90 santimetre kalınlığında tüneller ve siperlerle kazdılar, silahlı adamlarını oraya yerleştirdiler. Peki niçin yapıyorsunuz bunu? Böyle biri ihtiyaç nereden doğuyor? Siz kimsiniz? Siz Suriye devleti misiniz? Siz Suriye'nin silahlı gücü müsünüz? Size karşı düşmanlık mı var? Niçin yapılıyor bu?"

'TÜRKİYE'YE 95 ROKET ATILDI, GÖZ MÜ YUMACAĞIZ?'

Suriye tarafından Türkiye'ye 95 roket atıldığını aktaran Yıldırım, "12 vatandaşımız bizim, 13 Suriyeli olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmiş. Geçmiş yıllara ait olanları söylüyorum. 29'u Suriyeli olmak üzere 77'si Türk vatandaşı olmak üzere 106 kişi yaralanmış. Bundan neyi anlatmaya çalışıyorum. Taciz var. Orada Hatay'da, Kilis'te roketler düşüyor. Efendim bombalar atılıyor, maddi zararlar oluyor, can kayıpları oluyor, sürekli taciz… İnsanlar tedirgin, can güvenliği yok, mal güvenliği yok. Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız. İkazlarımızı yapıyoruz. 'Bak rahat durun, uslu durun, sabrımızı taşırmayın.' Baştan tutumumuz çok açık ve net" ifadelerini kullandı.

'RUSYA VE İRAN'LA İNİSİYATİF ALDIK, MESAFE KAT ETTİK'

Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasına karşı olduklarını, bunu en baştan ilan ettiklerini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye, Suriye'de bu iç savaşın, yaklaşık 800 bin insanın ölümüne neden olan ve 10 milyondan fazla insanın yerini yurdunu terk etmesine vesile olan bu savaşın bitmesini istiyor. Bu artık sürdürülemez bir durumdur. Bunun için biliyorsunuz Rusya ve İran ile Türkiye olarak bir inisiyatif aldık. Çok da mesafe kat ettik. Yapılan bu çalışmaların akamete uğramasını istemiyoruz. Geriye dönüş istemiyoruz."

'DOST VE MÜTTEFİK BİLDİĞİMİZ ÜLKELER PKK'YI SİLAHLANDIRIYOR'

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bir yandan da dost ve müttefik bildiğimiz bir ülke orada PKK'lıları silahlandırıyor. 'Ne yapıyorsunuz kardeşim, nedir bu yaptığınız?' dediğimizde bize söyledikleri; 'Burada DEAŞ mücadelesi yapıyoruz. Bu DEAŞ mücadelesini de biz kendi askerlerimizle yapmak istemiyoruz.' Peki nasıl yapacaksınız? İşte bu PKK, yani PYD, YPG. PKK'nın kuzenleridir. Yani dayıları, amcaları Irak'ta. Kendileri de Suriye'de kılık değiştirerek faaliyet gösteriyor. Biz onları çok iyi biliriz, 35 senedir bunlar bizim başımızı ağrıtan, kısmen de enerjimizi alan alçak bir bölücü terör örgütüdür. Bunlarla tuttular beraber iş yapmaya başladılar."

'ABD ÜÇ BEŞ TANE TERÖR ÖRGÜTÜNE MUHTAÇ BİR ÜLKE Mİ?'

"Soruyoruz; 'Niye kardeşim? Siz NATO'da üyesiniz. En büyük üyesiniz, Türkiye ikinci geliyor. Bizimle müttefiksiniz. Niye böyle yapıyorsunuz?' ifadesini kullanan Yıldırım, "Verdikleri cevap şu; 'Bu bir tercih değil, bir mecburiyet.' Aynen tabir bu. İyi de peki kardeşim Amerika gibi büyük bir ülke, dünyanın süper gücü, bu kadar ordusu var bu kadar imkanı var. Üç beş tane caniye, alçak terör örgütüne muhtaç bir ülke mi? Bu nasıl izah edilecek? 'Efendim bunlarla bizim işimiz bitecek ve sonra bunlarla yolumuzu ayıracağız.' Bu çok inandırıcı geliyor mu sizlere?" diye konuştu.

'BİZ PARAMIZLA SİLAH VE MÜHİMMAT İSTİYORUZ, ALAMIYORUZ'

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok açık bir şey söylüyorum. Sonra bakıyoruz binlerce tırla her türlü silah geliyor. Büyük kargo uçaklarıyla mühimmatlar, zırhlı araçlar, tanklar, tanksavarlar aklınıza ne gelirse bütün silahlar geliyor. Nasıl geliyor? Parasız, bedava geliyor ve dağıtılıyor. Bir bakıyorsun Şemdinli'de bir baskın olmuş. Kullanılan silaha bakıyorsun onların silahları. Biz paramızla silah ve mühimmat istiyoruz, alamıyoruz. Şimdi, Türkiye ne yapsın kardeşim? Yani ne yapalım? Canınız sağ olsun mu diyeceğiz? Bakıyoruz ki DEAŞ meselesi de yok. Yani mücadele ediliyor gibi gözüküyor ama ortada 'Rakka'yı aldık' diyorlar. Ondan sonra DEAŞ'lıların hepsini arabalara yüklüyorlar, silahlarını da çoluğunu çocuğunu da. Bir de PKK'lıları, PYD'lileri eskort olarak yanlarına koyuyorlar. Sağ salim oradan çıkmalarını sağlıyorlar. Bu nasıl izah edilecek? DEAŞ'la mücadele onlara eskortluk yaparak, canlarına, mallarına, ırzlarına zarar gelmeden orayı terk etmeleri mi? Nereye gidiyor? Afrin'e gidiyor, Sina'ya, Mısır'a gidiyor. Akdeniz'den Avrupa'ya geçiyor. Ondan sonra canlı bomba olarak karşımıza çıkıyor. Bizim isyanımız bunadır."

'30 BİN KİŞİLİK ORDU OLUŞTURMASININ İZAHINI ANLAYAMIYORUM'

Fırat Kalkanı, Azez, Cerablus hattındaki normal hayata geçişin sağlanacağını aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Buradan doğacak bir sonuç daha var. Hatırlarsanız birkaç gün önce 'Türkiye'nin güney hudutlarında 30 bin kişilik bir ordu oluşturuyoruz' diye açıklama yaptılar. Bu ne demek? Türkiye'nin güney sınırları NATO sınırları. Şimdi NATO sınırlarını tehdit görüp, bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır. Yani güney sınırlarımızdan Akdeniz'e kadar bir şer koridoru, bir sözde terör devleti oluşturma çabasından başka bir şey değil bu. Bu açık seçik görülüyor. Türkiye bu kepazeliğe, bu aymazlığa müsaade etmez. Bunun arkasında kim olursa olsun, gücü ne olursa olsun, ismi ne olursa olsun. Türkiye buna müsaade etmez. Bu topraklar bizim topraklarımız, binlerce kilometre öteden gelip burada dizayn yapmak, racon kesmek kimsenin hakkı değil. Artık burası 100 yıl önceki bölge değil. Her şey değişti. Onun için Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru ve kardeşliği, komşularımızın da geleceği için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya devam edeceğiz."