Başbakan'dan düşen helikopterle ilgili açıklama

Yıldırım, şunları söyledi:

Ziyaretimiz kapsamında Belarus’ta başbakan, cumhurbaşkanı ve her iki meclis başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Belarus bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk tanıyan ülke Türkiye’dir. Belarus ile ülkemiz arasındaki ilişkiler her yönüyle büyük bir ilerleme kaydetmektedir. Ziyaretimizin Türkiye’den ilk ziyaret olması da ayrıca önemli.

ALMANYA'DA MERKEL İLE GÖRÜŞME

Belarus programının arkasından Almanya ziyaretinde 15 Şubat günü Sayın Merkel ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Türkiye - Almanya arasındaki ilişkiler güçlü temellere sahiptir ve iki ülke arasında var olan bütün alanları enine boyuna konuşma fırsatımız olacak.

Özellikle son zamanlarda Almanya’nın bölücü terör örgütüne karşı daha kararlı tutumu umut vericidir, müspet bir gelişmedir. Zeytin Dalı operasyonu da dahil, terörle mücadele de dahil bir çok konuyu kapsamlı bir şekilde alacağız. Bu temaslarımızın sonunda da Münih’e geçip Münih güvenlik konferansına katılacağız. Konferansta Suriye’de yaşanan göç meselesi ve terörle mücadele meselesi, Türkiye’nin Suriye alanından kaynaklanan güvenlik sorunları ile ilgili bir konuşma gerçekleştireceğiz. Böylece temaslarımızı tamamlayıp Cuma günü yurda dönmüş olacağız.

SORU - CEVAP

''HELİKOPTERİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNE YÖNELİK BİR DELİL YOK''

- Afrin operasyonunda ATAK helikopterinin düşmesiyle ilgili inceleme ne durumda?

Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil, belirti yok ancak bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Silahlı Kuvvetler bünyesinde çalışma devam ediyor. Henüz tamamlanmış değil.

İKİ ÜLKE GENELKURMAY BAŞKANLARI NATO'DA BİRARAYA GELECEK

- Çipras ile görüşmede ne konuşuldu?

Ege Denizi Yunanistan ile aramızda bir dostluk denizi olmalıdır. Ege’de iki ülkenin paylaşacakları, ayrışacakları konulardan daha fazla. Ege’de zaman zaman baş gösteren sorunlar yeni değil. Mevkidaşıma şunu söyledim, her türlü sorunu diyalogla çözebiliriz. Gerginliklerden uzak kalınması önemli. Bir gerginlik veya çatışma riski tek taraflı olmaz. Bir ihlal varsa karşı tarafta da ihlal olur. Bu ihlallerin olmaması için iki tarafın da dikkatli olması gerekir. Yunanistan’ın sahadaki aktörlerinin de daha dikkatli olması ve hukuka uygun olarak hareket etmesi gerekir. Son günlerde Kardak ile ilgili bazı ihlaller olmuş ve buna karşılık verilmiştir. Sürekli iki ülkenin iletişim hattının açık olması konusunda anlaşmaya vardık. İki ülkenin Genelkurmay başkanlarının görüşmesi önceden planlanmıştı ancak Genelkurrmay başkanlarının NATO marjı çerçevesinde Brüksel’de bir araya gelmesi kararlaştırıldı. İki ülke Genelkurmay başkanları önümüzdeki aylarda Brüksel’de bir araya gelecektir. Görüşmek konuşmak her zaman önemlidir. Görüşmezseniz yanlış kanallardan her türlü sorun gündeme gelebilir. Diğer taraftan Kıbrıs’da hidrokarbon aramalarının doğru bir adım olmadığını, gerilimi tırmandırdığını sayın Çipras’a ilettim.

- AK Parti – MHP ittifak görüşmeleri

Yapılan çalışmalar öncelikle yerel seçimler değil, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ile ilgili. Her iki partinin heyeti çalışmalarını tamamladı bunlara parti liderleri tarafından son şekli verilecek ve mutabakat metni kamuoyu ile paylaşılacak. Doğrudan ittifakın konusu olmamakla birlikte seçimden bir yıl önce çıkarılması gereken konular var. İttifakın bir diğer konusu da partiler arasıdır. Bu iki husus da önümüzdeki günlerde kesin karara bağlanmış olacak. Esas itibariyle mutabakat konusunda bir ihtilaf söz konusu değildir.