Başbakan'a orkide sürprizi

Resmi programını sürdüren Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ikinci gününün ilk programında, beraberindeki bakanlarla Singapur Botanik Bahçesi'ne geldi. Dünyanın en nadide çiçeklerinin bulunduğu bahçeye ilişkin yetkililerden bilgi alan Yıldırım, daha sonra Ulusal Orkide Bahçesi'ni ziyaret etti. Bahçede yetiştirilen ve dünyada benzeri bulunmayan orkide türüne, Başbakan Yıldırım'ın ismi verildi. Çiçekle ilgili Ulusal Orkide Bahçesi Müdürü Dr. Kwik Tan'dan bilgi alan Yıldırım, orkidenin bulunduğu saksıya isim çubuğunu yerleştirdi. Ceket giyilmeyen ve kravat takılmayan törende Başbakan Yıldırım, daha sonra devlet büyüklerinin isimlerinin verildiği çiçek adlarının kayıtlarının yer aldığı anı defterinde, ismi verilen çiçekle ilgili sayfaları imzaladı. Yeni ismi "Dendrobium Binali Yıldırım" olan orkide türünün sertifikası Başbakana takdim edildi. Başbakan Yıldırım da kendisine mihmandarlık yapan Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı S Iswaran'a Türkiye'den getirilen ve barışı simgeleyen zeytin fidanı hediye etti.









Uzak Doğulu turistlerden yoğun ilgi



Başbakan Yıldırım'a, ziyaret sırasında turistler de yoğun ilgi gösterdi. Uzak Doğulu turistlerle fotoğraf çektiren Yıldırım'ın "Rabia" işareti yapması üzerine onlar da "Rabia" işaretiyle kendisine karşılık verdi. Bahçedeki orkide kamelyasına giren Yıldırım, "Bu, evli çiftlerin yapacağı iş" diyerek espri yaptı. Yıldırım, Ulusal Orkide Bahçesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yeni, hibrit bir tür, özel geliştirmişler. Yeni bir isim verdiler, dikili bir orkidemiz var artık." dedi.

Singapur'un "küçük şeyleri büyüterek pazarlayabildiğini" söyleyen Yıldırım, bahçeyi her yıl 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Yıldırım, Singapur'un nüfusunun 5,5 milyon olmasına rağmen ülkeye gelen yıllık toplam turist sayısının 16 milyon olduğunu dile getirerek, "Türkiye 80 milyon, daha 30 milyona ancak ulaştık. Turizm önemli bir sektör." diye konuştu.









"Her güzellik bir arada olmuyor"



Singapur'un yeşil bir ülke olduğunun dile getirilmesi üzerine Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu: "Her güzellik bir arada olmuyor. Yeşillik var, rutubet yok. Bizde de rutubet az, yeşillik de var. Hepsi var bizde. Allah'a şükür memleketimiz her yönden zengin. Bu ülkenin benim en fazla dikkatimi çeken yönü, burada Hristiyanlar, Müslümanlar, Hindular, Budistler var, her dinden var ama aralarında hiçbir anlaşmazlık, husumet yok. Bu, esasında güzel bir örnek. Barış içinde birbirlerinin inançlarına, düşüncelerine saygı göstererek yaşama azmini gösteriyorlar."









Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, milletvekilleri ve bazı bürokratlar da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nelson Mandela ve Margaret Thatcher gibi 200'den fazla önemli kişinin Singapur ziyaretleri sırasında isimlerinin orkidelere verildiği kaydedildi. Singapur'da 2,5 kilometre alana yayılan Singapur Botanik Bahçesi'nde, yaklaşık 60 bin farklı tür orkide bulunuyor.