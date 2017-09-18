Başbakan Yıldırım’dan TEOG açıklaması: İsteyen istediği okula gidecek

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 2017-2018 öğretim yılı açılışını Şanlıurfa’daki Hacı Abdurrahman Ortaokulu’nda zil çalarak yaptı. TEOG’un kaldırılacağını belirten Yıldırım, özetle şunları söyledi:

TEOG UYKULARINIZI KAÇIRDI

“Aslında TEOG bir giriş sınavı değil. Okullardaki notların yanı sıra merkezi sınavdan alınan notlar da dikkate alınarak sizin ortaokuldan sonra en uygun, iyi, istediğiniz liseye gitmenizin hazırlığını yapıyor. Ama TEOG bir yarışa döndü, aynen üniversite imtihanı gibi oldu. Stresinizi artırdı. ‘Ortaokuldan sonra ne yapacağız?’ diye uykularınızı kaçırdı. Biz uykularınızın kaçmasına razı olur muyuz? Sizi stresten kurtaracak, rahat rahat istediğiniz okula gidecek şekilde gereken çalışmaları, düzenlemeleri yapacağız.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL

8’inci sınıfı bitirdiğinizde herkes istediği yere gidecek. Bunun için ortaokulda yönlendirileceksiniz. Okul, öğretmenlerimiz, anne-babanız yönlendirecek, mesele bu. Sistem değişikliği diye bir şey yok, bu tamamen tezvirattır, itibar etmeyin. Amacımız, yavrularımızın ortaokuldan sonra gönül rahatlığıyla istediği, kabiliyetinin en uygun olduğu liseye devam etmesi. ‘İstenmeyen aş ya karın ağrıtır, ya baş’, onun için istediğiniz yere gideceksiniz.

SİLAHLARINI ALDIK

Artık sadece düz lise, Anadolu lisesi yok. Sosyal bilimler, spor, güzel sanatlar liseleri var. Sadece matematik, sosyal bilgiler okumuyoruz, istersek Kuran-ı Kerim’i, mübarek mukaddes kitabımızı da okuyoruz, siyer derslerini de Peygamberimizin hayatını da okullarda ders olarak koyduk. Yine bu bölgede farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açtık. Bölücü örgütlerin istismarı olan bu silahlarını da ellerinden aldık.

GAYET TABİİ DEĞİŞECEK

Bir yandan okulların, dersliklerin fiziki ihtiyaçlarını gidermek, diğer yandan da eğitimin içeriğini, muhtevasını geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bir yıldır Milli Eğitim Bakanlığımız (MEB) çalıştı. Uzmanlarla, 200 bin kadar veliyle görüştü, uzmanlar aylarca çalıştı, arkasından müfredat son şeklini aldı. Müfredat hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hayatta karşılığı olan bilgilerle yeniden oluşturuldu. Müfredat uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı. Öğrencilerin temel insani değerler, sevgi, saygı, adalet gibi önemli kavramların öğrenilmesi, beşeri ve sosyal ihtiyaçların anlatılması esasına göre yapılandırıldı. Yabancı dil eğitimi de yeniden ele alındı. Şimdi bazıları diyor ki, müfredatı niye değiştiriyorsunuz? Gayet tabii ki değiştireceğiz. Toplumun, hayatın, ekonominin, siz gençlerin ihtiyaçları, talepleri değişim gerektiriyor da onun için değiştiriyoruz.

DEĞERLER ÖĞRETİLECEK

Yeni müfredatın kapağını bile açıp bir satır okumamış, ama şu da yokmuş, bu da yokmuş gibi dedikodu edenlere itibar etmeyin. Bizi bir ve beraber yapan, hep birlikte Türkiye kılan değerlerimizin ne olduğunu biliyoruz ve bunlar da okullarımızda öğretilmeye devam edecek.

2002’de sadece 11 milyar bütçe ayırmıştık eğitime, bugün tam 122 milyar ayırıyoruz, 10 kattan fazla. Bütçenin beşte biri eğitime gidiyor. 270 bin yeni derslik yaptık, şu an 565 bin dersliğimiz var. Öğretmen sayısını iki katının üzerine çıkardık, 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz bulunuyor. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 30-35 civarında.

ŞEHİT ÖĞRETMENLERİ ANDI

Bu eğitim yılında aramızda olamayan öğretmenimiz var. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yusuf Elitaş, hain darbe girişiminde şehit oldu. Bölücü PKK terör örgütü Şanlıurfalı sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ı memleketine giderken şehit etti, öğrencilerinden ayırdı. Batman’da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın da yine alçak bölücü terör örgütleri tarafından şehit edildi. Necmettin Yılmaz’ın adı, Şanlıurfa Siverek’te görev yaptığı okulda, Aybüke öğretmenin adı da Batman Kozluk’ta yaşamaya devam edecek.”