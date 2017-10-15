Başbakan Yıldırım'dan Somali'ye taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Mogadişu’da 14 Ekim'de gerçekleşen terör saldırısı sonrasında Somali Federal Cumhuriyeti Başbakanı Hasan Ali Keyre'ye bir mektup göndererek, taziye dileklerini ve destek mesajını iletti.
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