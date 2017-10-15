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    Başbakan Yıldırım'dan Somali'ye taziye mesajı

    Hürriyet Haber
    15.10.2017 - 18:47 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Mogadişu’da 14 Ekim'de gerçekleşen terör saldırısı sonrasında Somali Federal Cumhuriyeti Başbakanı Hasan Ali Keyre'ye bir mektup göndererek, taziye dileklerini ve destek mesajını iletti.

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    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Somali , patlama , saldırı , son dakika
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