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    Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 21:03 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım MÜSİAD Vizyoner 2017 Programı toplantısında konuştu. "Öğrencileri bir sınavın stresine bırakmak istemiyoruz" diyen Yıldırım, "Öğrencinin kabiliyetini ve hedeflerini tek bir sınava bağlamamak gerekir. Öğrencinin liseye gelmeden önce şekillenmesi lazım" dedi. Yıldırım, Orta Vadeli Programı'nın (OVP) açıklandığı gün Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüzde 40'lık zammının daha çok konuşulduğunu hatırlattı ve "Gariplerim, o kadar hazırlandılar. MTV konuşuldu, OVP güme gitti" dedi.

    Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: 

    Gençlerimize iş bulmamız lazım, iş bulamadığımız her gencimizin bu ülkeye gönlü kırılıyor, geleceğe olan ümidi azalıyor ve bunu da terör örgütleri çok iyi kullanıyor maalesef. Ama Allah'a şükür orada da büyük mesafe aldık. Bakın 2016'da dağa çıkarılan genç sayısı 600 iken 2017'de sadece 70. Orada da önemli gelişmeler var ama o güvenlik boyutuyla alınan tedbirlerle sürdürülebilir değil, arkasından o gençleri hayata bağlamamız lazım, onun için daha çok çalışacağız, daha çok yatırım yapacağız, daha çok üretim yapacağız, daha çok ürettiğimizi satacağız.

    'MTV KONUŞULDU OVP GÜME GİTTİ'

    Yıldırım, Orta Vadeli Programı'nın (OVP) açıklandığı gün Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüzde 40'lık zammının daha çok konuşulduğunu hatırlattı ve "Gariplerim, o kadar hazırlandılar. MTV konuşuldu, OVP güme gitti" dedi.

    Vergi artışı orta sınıfa fatura edilen OVPVergi artışı orta sınıfa fatura edilen OVP

    9 KATRİLYON YATIRIM YAPTI

    2012 yılında son 44 yılın en düşük enflasyonu gerçekleşti. 2002 merkezi yönetim harcamalarının yüzde 43,4'ü faize gidiyordu.2016'da bütçenin yüzde 8,6 'sı faize gitti. Faizi düşürdüğümüz için 701 milyar ödedik. Ancak 2,6 Katrilyon ile kıyasladığımız zaman çok önemli bir tasarruf sağladık. 12 yıl içinde Tükiye'ye doğrdudan yabancı sermaye yatırımı 11,6 milyar dolar oldu. Bu ülke için taş üstünde taş koyanın başımın üstünde yeri var. Yatırım için ne istiyorsanız emrinizdeyiz. 2002 yılında 41 milyar liralık yatırım olurken bu rakam 2017'de 902 milyara çıkmış. 15 yılda kamu ve özel sektör toplam 9 katrilyon 200 trilyon yatırım yaptı.

    Sağlıkta da önemli adımlar attık. Değişim, dönüşüm yapıldı muayenedeki eziyetlere son verildi.

    Devlet daireleriyle vatandaş arasındaki mesafenin tamamen ortadan kalkması lazım.

    2020 yılı sonunda 195 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz.

    Petrokimya ve savunma sanayi yatırımlarına önem verilecek.

    15 yılda ülkede başımıza gelmeyen kalmadı. Her türlü dirence karşı vatandaşa verdiğimiz sözün arkasında durduk.

    15 Temmuz yaptığı tahribat bakımından 1960 ve 1980 darbelerinden daha yıkıcı bir olaydır.

    Güney sınırımızda yeni bir baş ağrısı oluşturulmaya çalışılıyor, hem Irak hem Suriye'de buna izin vermeyeceğiz.

     

     

    Etiketler: binali yıldırım , yıldırım , başbakan
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