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    Hürriyet >Gündem>Başbakan Yıldırım’dan 'MTV' ve TEOG yerine gelecek sistemle ilgili açıklama

    Başbakan Yıldırım’dan 'MTV' ve TEOG yerine gelecek sistemle ilgili açıklama

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 13:51 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yapılması planlanan artışa ilişkin, “Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri yapacak, bütün detayları çalışacaklar. Şu günlerde olur” dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, liseye geçişte uygulanacak modelle ilgili, "Detaylar çalışılıyor. Sınavsız öğrencilik olur mu? Tabii ki öğrenciyseniz hayatınız sınav demektir. Eskiden sözlü sınavlar da vardı. Şimdi var mı, bilmiyorum. Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak. Hepsi bu." dedi.

    Yıldırım, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışının makul seviyeye çekilmesine" ilişkin çalışmalarla ilgili soruya Yıldırım, "Motor hacimlerine göre ve diğer özelliklerine göre Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri, düzeltmeleri yapacaktır." karşılığını verdi.

    Yıldırım, düzenlemenin kapsamına ilişkin soruya, "Bütün detayları çalışacaklar, şu anda bu kadar bilgi verebilirim. Bugünlerde belli olur. Tasarı şu anda komisyonda." karşılığını verdi.

    TEOG'un yerine liselere geçişte uygulanacak modelle ilgili soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

    "TEOG'la ilgili gerekli açıklamaları yaptık. Detaylar çalışılıyor. Sınavsız öğrencilik olur mu? Tabii ki öğrenciyseniz hayatınız sınav demektir. Eskiden sözlü sınavlar da vardı. Şimdi var mı, bilmiyorum. Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak. Hepsi bu.
    Okuldaki sınavlardan bir tanesi soru havuzundan merkezi şekilde olacak, hepsi
    bu. Merkezden yapılmasa da bu sınav yapılacak."

    Yıldırım, ayrıntılar üzerinde çalışılmaya devam edildiğini, önümüzdeki günlerde ayrıntıların belli olacağını bildirdi.

    Etiketler: binali yıldırım , MTV , TEOG , grup toplantısı
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