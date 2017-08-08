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    Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu kepazeliğe son ver

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 16:56Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 16:56

    Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Yenikent-Temelli yolu temel atma töreninde yaptığı konuşmada CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'a tepki göstererek Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Başbakan Yıldırım, 'Kılıçdaroğlu bu kepazeliğe son ver' dedi.

    İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

    CHP'Lİ AKAYDIN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

    Kılıçdaroğlu şimdi yabancı ülkelerden, yabancı dergilerden medet umuyor. Yazık, yazık. Adalete, terör sempatizanları ile yol yürüyerek ulaşamazsın ey Kılıçdaroğlu. Bu CHP iyice şirazesinden çıktı. Bir milletvekili diyor ki; 15 Temmuz darbesi bir tiyatrodur. Bu ne biçim darbe diyor. Meclis'i bombaladı 1 milletvekili bile ölmedi. Bizim pilotlarımız bardaktaki suya bile nişan alıyorlar diyor. Sen ne biçim insansın. Şehitlerimizin ruhunu incitecek sözleri nasıl söylersin.

    "BU KEPAZELİĞE SON VER"

    FETÖ'yü aklamaya çalışmak sizin haddinize mi? 17-25 yargı darbesinden sonra da Pensilvanya'ya gittiğini ve terör örgütünün ne kadar güzel çalışmalar yaptığını da ballandıra ballandıra anlatmıştı. Kılıçdaroğlu bu kepazeliğe bir son ver. Millet, bu adama karşı ne yapacağını merakla bekliyor. Birçok alanda yatırımlarımız devam ediyor.

    Etiketler: Binali Yıldırım , Kemal Kılıçdaroğlu , Mustafa Akaydın
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