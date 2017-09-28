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    Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklamalar

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 15:17 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 15:51

    Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ın kuzeyine yönelik yaptırımlara ilişkin, "Somut adımlar gayet tabii ki atılacak, atılmaya başlandı. Şu anda Erbil'in Kuzey Irak yönetiminin Türkiye'deki ofisinde görevli kişinin Kuzey Irak'tan tekrar gelmemesi yönünde Dışişleri Bakanlığımız bildirimi yaptı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yle yaptığımız görüşmede de, özellikle Irak Meclisi'nin aldığı karar çerçevesinde, hudut kapılarının, havaalanlarının Irak merkezi hükümetince devralınmasıyla beraber Türkiye de artık Irak'a yönelik her türlü ekonomik, ticari, diplomatik ilişkilerini merkezi hükümetle beraber yürütecek. Bunun da kararını aldık" dedi.

    Başbakan Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

    (İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı) Cihangiri ile görüşmemizde Kuzey Irak referandumu sonrası ortaya çıkan durumu ve neler yapabiliriz konusunu konuştuk. İran’ın da aynı düşüncede olduğunu görmüş olduk. Bölgede bir parçalanmaya yol açacak faaliyetler, sınır değişiklikleri ve burada oluşturulmaya çalışılacak yapay devletçikler bölge huzurunu, güvenliğini tehdit edecek gelişmelerdir. Bu konularda İran, Türkiye, Irak olarak yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz gerek İran'da gerek Irak'ta, Türkiye'de yaşayan Kürt, Türkmen, Arap, farklı etnik gruptaki insanlar değil, bu kararı inatla alan, bütün dünyayı karşısına alarak bu referandumda ısrar eden yönetimdir. Doğan sonucun sorumluluğu da onlara ait olacaktır.

    IRAK'IN KUZEYİNE YÖNELİK YAPTIRIMLAR

    Somut adımlar gayet tabii ki atılacak, atılmaya başlandı. Şu anda Erbil'in Kuzey Irak yönetiminin Türkiye'deki ofisinde görevli kişinin Kuzey Irak'tan tekrar gelmemesi yönünde Dışişleri Bakanlığımız bildirimi yaptı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yle yaptığımız görüşmede de, özellikle Irak Meclisi'nin aldığı karar çerçevesinde, hudut kapılarının, havaalanlarının Irak merkezi hükümetince devralınmasıyla beraber Türkiye de artık Irak'a yönelik her türlü ekonomik, ticari, diplomatik ilişkilerini merkezi hükümetle beraber yürütecek. Bunun da kararını aldık.

    Irak ve İran ile Türkiye’nin yakın bir gelecekte bir araya gelerek atılacak adımların koordinasyonunu yapmayı planlıyoruz. Üçlü ve ikili zirveler de olacak.

    "HANGİ PARTİDEN OLURSA OLSUN YANLIŞ YAPANIN ÜZERİNE KARARLIKLA GİDİLECEK"

    (Mevlüt uysal 2019’da da aday olacak mı?) Dur bakalım bir seçilsin önce biz aday olarak Başakşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’ı belirledik. İnşallah Mevlüt Uysal bugün göreve başlayacak. Eminim ki büyükşehirde de çok güzel işler yapacaktır. 

    Belediye başkanlarımızın vatandaşın beklentilerine, ihtiyaçlarına, taleplerine azami özeni göstermesini bekliyoruz. Bu konuda zafiyet içinde olan varsa, bazı şayialar, usulsüzlük gibi konularla anılan belediyelerimiz varsa, yönettiği şehirden kopuk başkanlarımız varsa tabii ki onlara gerekli işlemleri yapacağız.

    Bu sadece AK Partili belediyelerle de sınırlı değil. Hangi partiden olursa olsun yanlış yapanın üzerine kararlıkla gidilecek.

    YAZ SAATİ TARTIŞMALARI

    Tabi ki yargı kararı uygulanacak. Yargı bu düzenlemenin yasal düzenlemeyle yapılmasını istiyor. Biz de gereken yasal düzenlemeyi yapacağız.

     

    Etiketler: Binali Yıldırım , kuzey ırak , mevlüt uysal
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