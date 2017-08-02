Son dakika.. YAŞ toplantısı sona erdi, 3 kuvvet komutanı değişti

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.



Şuranın üçüncü kez Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren şura toplantısının bitmesinin ardından toplantıya katılan YAŞ üyeleri Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00'de Şura üyelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek. Şura'da alınan kararların, Erdoğan'ın onayına sunulmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ÜÇ KUVVET KOMUTANI DEĞİŞTİ

YAŞ'ta Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları değişti.

İŞTE YENİ KOMUTANLAR

Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvet Komutanı Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz oldu.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişiminde GenelKurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Akıncı Üssü’ne götürülmüştü.



Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Güler’in, Orgeneral Hulusi Akar’ın ardından Genelkurmay Başkanı olabilmesi için önü açılmış oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz darbe gecesi Moda Deniz Kulubü'nde katıldığı bir düğünden darbeciler tarafından kaçırılmıştı.



Medyada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Veysel Kösele'nin getirileceğine dair haberler yapılıyordu. Ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Koramiral Adnan Özbal getirildi.

YAŞ'TA BİR İLK

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlığını yaptığı kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının açılışında bir konuşma yaptı. Yıldırım, "Geçen yıl ağustos ayında başlattığımız mücadelede güvenlik güçlerimizin tam bir kordinasyon ile yaptığı çalışma gerekli sonucu vermiştir. Mücadele çok anlamlı bir seviyeye gelmiştir" dedi. Türkiye'nin sadece bir terör örgütüyle değil eşzamanlı olarak üç terör örgütüyle mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Yıldırım bunları PKK, DEAŞ ve FETÖ olarak sıraladı.

EN BÜYÜK TEHDİT

Yıldırım, "Güney sınırlarımızdaki ülkelerde mevcut olan istikrarsızlık, otorite boşluğu ve iç savaş, terörle mücadelemizin önündeki en büyük tehdittir. Güvenlik esaslı mücadele devam ederken aynı zamanda ekonomik sosyal rehabilitasyon projelerinin hayata geçirilmesi de hayati öneme sahiptir" dedi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BİZİ ZOR COĞRAFYADA GÜÇLENDİRECEK

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "Anayasa değişikliğiyle 94 yıllık yönetim geleneğimizde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş olarak adlandırabileceğimiz bu değişiklik, ülkemizin gelecek yıllarını istikrar ve güven bakımından teminat altına alacaktır. Yeni sistem üniter yapıyı daha da tahkim etmiş, sürekli iktidar, kalıcı istikrarı garanti altına almıştır. Bu değişik ülkemizin bulunduğu zor coğrafyada karşılaşabileceği kritik iç ve dış gelişmelere karşı koyabilmek için çok önemli bir imkan sağlamıştır."

4 SAAT SÜRDÜ

Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 15:00 civarında sona erdi. Topkantı 4 saat sürdü.

Fotoğraf: Mevlüt Çavuşoğlu: Twitter