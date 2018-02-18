Başbakan Yıldırım: Yurtdışında Osmanlı tokadını sordular

YILDIRIM'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Yurtdışında temaslardaydım. Bana Osmanlı tokadını sordular. Dedim ki, 'İşte gidin Fırat Kalkanı’na, gidin Afrin’e Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz.' Bu ülkenin birliğine, beraberliğine karşı kim olursa olsun Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız.

Sivillere zarar verilmemesi için adeta kılı kırk yararak çalışıldığını bütün dünya biliyor. Kirli oyunları tek tek bozacağız. Yurtiçinde, yurtdışında mücadelemiz, bu terör belası sona erene kadar devam edecek.

Ayrıntılar geliyor...