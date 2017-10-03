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    Başbakan Yıldırım: 'Türkiye Uzay Ajansı bu yasama yılında kurulacak'

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Uzay Ajansı'nı kurma kararı aldık. Bu kararı da tasarı, taslak olarak Meclis'e gönderdik. Bu yasama döneminde inşallah Türkiye Uzay Ajansı da kurulmuş olacak" dedi.

     Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:

    2002'de sadece savunma sanayi ile alakalı 66 proje üzerinde çalışırken bugün 543 proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin toplam bütçe büyüklüğü 60 milyar dolardır. 

    Uzay ve havacılık teknolojilerinden ülke kalkınması ve milli güvenliğin sağlanması, doğal kaynakların tespiti ve bunun halkın refahı için kullanılması adına Türkiye Uzay Ajansı'nı kurma kararı aldık. Bu kararı da tasarı, taslak olarak Meclis'e gönderdik. Bu yasama döneminde inşallah Türkiye Uzay Ajansı da kurulmuş olacak.

    Sizler Amerika'nın lokomotifleri olarak, Amerika'nın teknolojisini, sanayisini, elindeki imkan ve kabiliyetleri sağlayan firmalar olarak bu güzel işbirliklerinin zarar görmemesi için elinizden gelen her türlü gayreti göstererek yukarıda yanlış adımların atılmaması için katkı koymalısınız. Bunu yaptığımız zaman, 15 Temmuz acısını bu ülkeye yaşatan alçaklara karşı Amerikan hükümetinin, yönetiminin bakışını değiştirdiğimiz zaman, Suriye'de DEAŞ'la mücadele ederken Türkiye'nin canını yakan, sivil insanlarına zarar veren ve Amerika'dan aldığı silahları bizim insanımıza çeviren bu terör güruhlarıyla ilişkileri sınırlandırdığı zaman Amerika'yla olan ilişkilerimiz daha gelişecek, sizin için sadece Türkiye'de değil bütün bu coğrafyada çok daha kapsamlı bir işbirliğinin önü açılmış olacaktır.

    Etiketler: BAŞBAKAN Binali Yıldırım , Türk Uzay Ajansı , TBMM
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