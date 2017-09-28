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    Başbakan Yıldırım: 'Sınır kapılarında muhatabımız Irak olacak'

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 12:21 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 12:24

    Başbakan Binali Yıldırım, Çorum'da düzenlenen Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu’nda konuştu. Başbakan Yıldırım, "Sınır kapılarında muhatabımız Irak olacak, havaalanlarında muhatabımız Bağdat olacak ve bütün ekonomik faaliyetlerimizde birinci dereceden muhatabımız Irak merkezi yönetimi olacak" dedi.

    Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:

    Irak, Türkiye, İran iyi bir koordinasyon içerisinde ortaya çıkan zaten bölgede yeterince sorun var. Ortaya çıkan bu krizin de en az hasarla atlatılması için gereken çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Ama şunun da bilinmesi lazım eğer ülkemize, sınırlarımız içerisinde veya dışımızda milli güvenliğimize yönelik bir tehdit olursa karşılığını da en açık ve en sert şekilde vermekten çekinmeyeceğiz. Birinci tercihimiz değil. Türk milletinin en büyük hasleti egemenliktir. Bizim gururumuz, bizim istikbal sevdamızdır.

    Dünyaya baktığımızda aynı anda üç terör örgütüyle mücadele eden yok. Bir yandan bölücü terör örgütü PKK, diğer yandan islamın düşmanı sapık terör örgütü DEAŞ ve FETO terör örgütü. Bu üç terör örgütüyle çok etkin ve başarılı mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz terörle mücadele ederken bölge halkıyla ortak paydamız olsan birlikte yaşama ve kardeşlik azmini gönülden gönüle taşıyarak kardeşlik köprüsü kurmayı ihmal etmiyoruz.

    Terör örgütü bugünlerde müthiş bir bozguna uğramış durumda. Müthiş bir çözülme sürecini yaşamakta. Ancak bu terör örgütlerinin arkasındaki zinde güçler, bir terör örgütü yok olurken yedeğini hazırlamakta da ihmal etmiyorlar.

    Dünya DEAŞ ile kalkıp DEAŞ ile kalkıyor. Ama mücadele eden var mı dersek, doğru düzgün mücadele eden yok.

    Etiketler: BAŞBAKAN Binali Yıldırım , Son dakika , başbakan
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