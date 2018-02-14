Başbakan Yıldırım: PKK'nın hamisi ABD

AMACIMIZ İŞGAL DEĞİL

- “(Afrin kent merkezine girilecek mi?) Bizim amacımız bir işgal hareketi değil. Bizim amacımız orada yaşayan sivillere zarar vermek değil. Amacımız Suriye’nin Afrin bölgesinden ülkemize yapılan tacizleri, roket saldırılarını, havan saldırılarını durdurmak.

- (Kent merkezi de dahil mi?) Gayet tabii. Yani, kırsalı temizledin. Terör unsurları orada duruyorsa, o zaman amaç hasıl olmaz.

- (Sivil kayıp iddiaları) Sivil kayıp görmek istiyorlarsa gelsinler Kırıkhan’ı görsünler, Hatay’ı görsünler, Reyhanlı’yı görsünler, Kilis’i görsünler. Bu operasyonlarda sivil kaybı bugüne kadar yaşanmamıştır Afrin bölgesinde.

- (Rusya’nın PKK-PYD-YPG’yi terör örgütü olarak görmemesi) Rusya terör örgütü olarak tanımıyor ama Afrin operasyonumuza karşı da itirazı yok. Rusya belki bugün kabul etmiyor ama gelecekte kabul edecek.

PKK SURİYE’YE KAYDI

- PKK artık Kuzey Irak’ta hayat alanı daraldığı için, Türkiye’nin etkin terörle mücadele faaliyetine karşı elinde fazla bir imk- n kalmadığı için, Amerika gibi bir hamiye de sahip olduğu için Suriye’ye kaydırdı faaliyetlerini.

- (ABD’nin PYD’ye yardımı) 550 milyon dolar. Bu planlanan... Geçen sene gerçekleşenin 800 milyon dolar olduğunu kabul edersek, bu sene o rakam 1 milyarın üzerine çıkacak. Bu ne yaman çelişkidir. NATO’da beraberiz. Stratejik ortağız. Müttefikiz. Bütün bunlar ortadayken, Amerika terör örgütleriyle el ele kol kola... Menbiç’te PYD/YPG’yi tutmak Türkiye’ye karşı düşmanlıktır.

ABD İLE ÇATIŞMA OLASILIĞI

- (Menbiç’te çatışma olasılığı) İster Fırat’ın batısında Münbiç’te (Menbiç), ister Fırat’ın doğusunda diğer bölgelerde bize yönelik bir terör tehdidi olursa, bunun üzerine tereddütsüz gideriz. Bizim hedefimiz Amerika değil ama Amerika terör örgütlerinin önüne geçip, onları bize karşı korumaya daha fazla kalkarsa o zaman işler değişir. Türkiye ile ilişkilerin bozulmasından Türkiye zarar görmez tek başına. Amerika da görür. NATO ortağına bir anlamda dirsek çeviriyorsun. NATO ortağına düşmanlık eden, bölmeye parçalamaya çalışan çapulcularla haşır neşir oluyorsun. Darbeciyi ver, vermezsin. Teröristle iş tutma, tutmaya devam edersin. Günahsız yere tutar banka genel müdür yardımcısını (Mehmet Hakan Atilla)... Bu nasıl olacak? Gizli ambargo zaten uyguluyor Amerika.”

TUZA EKMEK BANDI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Belarus’un başkenti Minsk’e gitti. Yıldırım ve beraberindekilere, uçaktan inişlerinde milli kıyafetleriyle iki Belaruslu genç kız, tuz ve ekmek ikram etti. Yıldırım, bir parça ekmeği tuza banarak yedi.