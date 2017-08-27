Başbakan Yıldırım Mike Pence’den randevu istedi

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Ankara, Başbakan Binali Yıldırım için ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’den randevu istedi.

REFERANDUM SONRASI İLK BAŞBAKAN ZİYARETİ

Türk tarafının beklentisi randevunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı BM Genel Kurulu toplantılarından önce yani eylülün ilk yarısında verilmesi. Beyaz Saray, Ankara’nın beklentisini karşılayacak bir tarih belirlemek için çalışıyor. Yıldırım’ın ziyareti 16 Nisan başkanlık referandumundan sonraki ilk başbakan ziyareti olacak. Randevunun öncelikli olarak Başkan Yardımcısı Pence’den istenmesi Türk tarafının artık yeni protokol kuralları uygulamaya başladığının işareti olabileceğini düşündürdü. Daha önce Türk başbakanları Washington ziyaretlerinde ABD Başkanı ile görüşüyordu. Öte yandan Beyaz Saray’da son aylarda yaşanan iç karışıklıklardan sonra Başkan Trump’ın elinin iyice zayıfladığı bir ortamda Pence ile ayrı bir kanal açmaya çalışmak Türkiye açısından akılcı bir hamle olarak da değerlendirilebilir.

WASHINGTON, PKK İÇİN FORMÜL ARIYOR

Öte yandan Washington, Suriye’de DEAŞ ile mücadele için YPG’ye verdiği destek nedeniyle son aylarda iyice gerilen Türk-Amerikan ilişkilerini rahatlatacak formül arayışında. Washington’daki kaynaklara göre, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Ortadoğu turu çerçevesinde hafta içinde Ankara’ya yaptığı ziyarette tartışılan en kritik konulardan biri PKK’nın lider kadrosuna yönelik operasyonları da kapsayacak şekilde istihbarat paylaşımının artırılması oldu. Trump yönetimi içinde PKK’nın kritik isimlerinin koordinatlarına ilişkin istihbaratın Ankara ile paylaşılabileceğini düşünen bir ekip var. Ancak PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG Rakka’yı düşürmek için savaşırken Kürtlerde güven bunalıma neden olacak bu tür bir adım için doğru bir zamanlama olmadığını savunan Pentagon içindeki blok halihazırda oldukça kuvvetli.

TÜRKİYE’YE SOMUT BİR BİLGİ SUNULMADI

Ankara, uzun bir süredir Kandil’in yanı sıra ‘ikinci Kandil’ olarak gördüğü Sincar’a operasyon için Washington’dan destek bekliyor. Ancak birincisi, Kandil ya da Sincar’a bir Amerikan müdahalesi şu an için Washington’ın değerlendirmeye almadığı bir konu. İkincisi, ABD’ye göre zaten ülkede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi referandumu yüzünden pamuk ipliği üzerinde yürüyen siyasi dengelerin Irak topraklarına olası bir Türkiye müdahalesini kaldırmaz. Tartışmalara bizzat vakıf olan üst düzey bir Amerikalı yetkili, PKK komuta kademesinden isimlere yönelik istihbarat paylaşımının Sincar’a operasyon gibi opsiyonlara kıyasla ABD’nin çok daha rahat formül üretebileceği bir alan olduğunu anlattı. Erbil’deki Irak Kürt Yönetimi’nin bu formülden memnun olabileceğini de ekledi. Ancak edindiğim bilgilere göre şu ana kadar Washington’daki çalışmayla ilgili Ankara’ya sunulan somut bir bilgi yok.