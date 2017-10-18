Başbakan Yıldırım: 'Kapsayıcı ve kucaklayıcı anlayışı sürdürmeliyiz'

Başbakan Binali Yıldırım, "TRT World Forum"un açılış oturumunda konuştu. Başbakan Yıldırım'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Ne yazık ki küresel barış ve istikrar günden güne geri gidiyor. Avrupa'da göçmen ve yabancı düşmanlığı akımının siyaseti etki altına aldığını görüyoruz. Türkiye olarak kapsayıcı ve kucaklayıcı anlayışı sürdürmeliyiz.

Suriye İdlib bölgesinin güvenliğinin sağlanması için biz Rusya ve İran'dan oluşan bir güvenlik çemberi oluşturduk. Halkın demokratik taleplerine saygı gösteren demokratik bir Suriye'nin inşası için çalışmalara devam edeceğiz. Irak konusunda da tutumumuz net. Irak'ın toprak bütünlüğüne önem vermektedir. Uluslararası toplumun ikazlarına rağmen meşru olmayan bir referandum gerçekleşmiştir.

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