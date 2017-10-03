Başbakan Yıldırım ile Bakan Kurtulmuş’tan taziye

OLAYI duydukları andan itibaren Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosu ve Paris Büyükelçiliği ile detayları öğrenmeye çalıştıklarını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu: “Strazburg’un Mulhouse kentinde çıkan yangında maalesef 3 evladımız vefat etti. 6, 8 ve 9 yaşlarında ve ayrıca 8 kişinin yaralı olduğunu biliyoruz. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin. Savcının yaptığı açıklamada da bu konuyla ilgili bir sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatıldığı ilan edildi. Polisin de 28 yaşında bir kişinin oralarda olduğu şeklinde tespitleri var. Eğer bu bir sabotajsa ve hele bu ırkçı bir sabotajsa Avrupa’nın birçok yerinde çalmaya başlamış olan tehlike çanlarının çok açık bir şekilde burada da çalmış olması anlamına geliyor. Ümit ederim ki böyle bir ırkçı saldırı değildir. Ama özellikle Türklerin yoğun şekilde yaşadığı bölgede bu olayın yapılmış olması, böyle bir sabotaj ihtimalinin gündeme gelmiş olması, böyle bir saldırı olma ihtimalini çok kuvvetlendiriyor.”

ÜSTÜNE GİDECEĞİZ

“Avrupa’daki Türk vatandaşlarımızın oldukça dikkatli bir şekilde burada varlıklarını sürdürmesi gerekiyor. Biz de olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem Strazburg’daki başkonsolosluğumuz hem de Paris’teki büyükelçiliğimiz olayı bütün yönleriyle araştırıyor. Detaylı bir şekilde bu konunun üstüne gidilecek. Oradaki vatandaşlarımızdan her türlü bilgiler alınmaya çalışılıyor. Bütün ailelere geçmiş olsun diyorum. Ölen evlatlarımız için Allah’tan rahmet diliyorum.”

BAŞBAKAN DA ARADI

Başbakan Binali Yıldırım da Fransa’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini arayarak, taziyelerini iletti. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, olayın sorumlularının yargı önüne çıkarılması için süreci yakından takip edeceğini belirtti.