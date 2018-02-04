Başbakan Yıldırım Hatay'da şehit cenazesine katıldı

Suriye’nin Afrin kentinden teröristlerce Kilis’e yapılan roketli saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Başbakan Yıldırım, Kırıkhan Şehitliği'nde şehit aileleri ile bir araya geldi ve Yıldırım'ın zaman zaman duygulandığı görüldü.

Teröristlerce Suriye’den atılan roketin Kilis’e düşmesi sonucu hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit olmuştu. 25 yaşındaki şehit için Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Hacı Meryem İçcan Mezarlık Kompleksi’nde bulunan camide cenaze namazı kılındı.







6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu olan Bayram’ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Kırıkhan Şehitliği’ne defnedildi.







Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım da katılırken, cenaze töreninde şehidin kardeşlerinin ağabeylerinin şapka ve montunu giydiği görüldü. Cenaze töreninin yapılacağı yerde geniş güvenlik önlemleri alındı.







Cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, şehitlikteki ailelere başsağlığı diledi. Yıldırım'ın bir şehit annesiyle birlikte duygulandığı görüldü.