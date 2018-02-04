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    Başbakan Yıldırım Hatay'da şehit cenazesine katıldı

    HATAY (İHA)
    04.02.2018 - 15:07 | Son Güncelleme:

    Suriye’nin Afrin kentinden teröristlerce Kilis’e yapılan roketli saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Başbakan Yıldırım, Kırıkhan Şehitliği'nde şehit aileleri ile bir araya geldi ve Yıldırım'ın zaman zaman duygulandığı görüldü.

    Teröristlerce Suriye’den atılan roketin Kilis’e düşmesi sonucu hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit olmuştu. 25 yaşındaki şehit için Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Hacı Meryem İçcan Mezarlık Kompleksi’nde bulunan camide cenaze namazı kılındı.

    Başbakan Yıldırım Hatayda şehit cenazesine katıldı

    6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu olan Bayram’ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Kırıkhan Şehitliği’ne defnedildi.

    Başbakan Yıldırım Hatayda şehit cenazesine katıldı

    Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım da katılırken, cenaze töreninde şehidin kardeşlerinin ağabeylerinin şapka ve montunu giydiği görüldü. Cenaze töreninin yapılacağı yerde geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Başbakan Yıldırım Hatayda şehit cenazesine katıldı

    Cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, şehitlikteki ailelere başsağlığı diledi. Yıldırım'ın bir şehit annesiyle birlikte duygulandığı görüldü.

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , HATAY , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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