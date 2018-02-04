Başbakan Yıldırım harekat merkezinde

Başbakan Yıldırım Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın cenaze namazına katıldı.

Yıldırım daha sonra Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen havan saldırısında 22 Ocak'ta şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın babaevine geçti.

Elitaş ailesine taziye ziyaretinde bulunan Başbakan Yıldırım, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, operasyonla ilgili bilgiler aldıktan sonra Harekat Merkezi’nden ayrıldı.

REYHANLI'DA MEVLİDE KATILDI

Daha sonra Beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Başbakan Yıldırım, Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinden Reyhanlı ilçesine atılan roketler nedeniyle şehit olan 3 kişinin mevlidine katılarak dua etti.

HİÇBİR SALDIRI BİZE ZARAR VEREMEZ

Burada vatandaşlara hitap eden Binali Yıldırım, terör örgütü mensuplarının Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesine yaptığı roket saldırılarına ilişkin, “Sizin bu vakur duruşunuz, bu bayrak sevginiz, vatan sevginiz, istiklal aşkınız olduğu müddetçe hiçbir saldırı, hiçbir alçak terör hadisesi bize zarar veremez” dedi. Son 2 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen terörle mücadele kapsamında teröristlere yurt içinde ve yurt dışında göz açtırılmadığını kaydeden Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin de şunları söyledi:

HATAY'A REYHANLI'YA GELSİNLER GÖRSÜNLER

“Hiç endişeniz olmasın. Bizim sabrımızı, bizim hassasiyetimizi yanlış okuyanlar olabilir. Ama bizde insan sevgisi var. Bizde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı var. Dünyanın her tarafında kara propaganda yapanlara, 'sivillere zarar veriliyor, Afrin'de siviller ölüyor' yalanlarına inananlar Hatay'a gelsinler, Reyhanlı'ya gelsinler, Kırıkhan'a gelsinler. Gitsinler oradaki tahribatları görsünler. Buradaki zarar gören, ömrünü, hayatını veren insanlarla tanışsınlar. Bizim vatandaşlarımıza eğer bu şekilde zarar vermeye devam ederlerse bundan sonrası farklı olacak. Karşılığı misliyle verilecektir. Gerisini bunları azmettirenler düşünsün.”

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