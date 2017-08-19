Başbakan Yıldırım: “Ey Almanya, patron sen misin?”

Başbakan Yıldırım, Yüksek Hızlı Tren Garı ve Lojistik Merkezi temel atma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

AVUÇLARINI YALAYACAKLAR

“Anamuhalefet partisinin başındaki zat, kendi ülkesini yabancı ülkelerin gazetelerine dergilerine şikayet ediyor. Diyor ki, ‘Türkiye’de can, mal güvenliği yok aman gelmeyin.’ Kılıçdaroğlu’na rağmen turizm büyümeye devam ediyor. Milletin demokrasi aşkını istismar ederek, sağı solu yakanlara cici çocuk muamelesi yapanların, Türkiye’nin geleceğine hiçbir katkısı olmaz. ‘Türkiye ekonomisi kötü gidiyor’ dedikodularıyla istikrarımızı geleceğimizi hedef alanlar avuçlarını yalayacaklar. Sizin Konya’nın bu Ali Cengiz oyunlarına aklınız yatmaz, abuç bırakmazsınız.

ADALET DEĞİL GAFLET YÜRÜYÜŞÜ

Bu muhalefet cephesi baktı ki işler istedikleri gibi gitmiyor, ‘Bir adalet yürüyüşü yapayım’ dedi. Adalet yürüyüşü yaparken sağ kolunda PKK bölücülerini destekleyen partinin temsilcileri, sol kolunda 15 Temmuz alçak FETÖ darbecilerinin temsilcileri kol kola yürüdüler. Bu yürüyüş, ‘Adalet’ değil, bir gaflet yürüyüşü olmuştur. Terör örgütleri ve FETÖ’cularla adaleti bulamazsın, milletin sevgisini de kazanamazsın. Bırak bu bölücülerle, FETÖ’cularla iş tutmayı. Konya, 15 Temmuz’da bir destan yazdı. O gece siz meydanlardaydınız. Biz meydanlardaydık. Ama Kılıçdaroğlu’nun nerede olduğunu da cümle alem biliyor.

PKK, CHP, HDP, FETÖ BİRLİKTE

Kandil’deki PKK yöneticileri diyor ki ‘Aman! CHP ile HDP, FETÖ bir araya gelin. 2019’da birlikte hareket edin AK Parti bu seçimleri kazanmasın. Yeni bir ortaklık arayışı içine girdiler. Bugüne kadar bu ülke, millet darbecilere, bölücülere, bu milletin kardeşliğini bozanlara tokat gibi cevabı seçimlerde verdi.

MAALESEF BİZE KULAKLARINI KAPADILAR

Sizden aldığımız destekle bu terörün üstesinden geleceğiz. Son iki yılda yalnızca Avrupa’da 20’den fazla saldırı meydana geldi. Türkiye, yıllardan beri tüm dünyaya çağrıda bulunuyor. ‘Terörün iyisi kötüsü olmaz. Terör insanlığın başının belasıdır. Bir olalım beraber olalım teröre karşı birlikte mücadele edelim. Biz böyle derken maalesef kulaklarını kapadılar. Ama artık anlaşıldı ki terör her yerde olur. İstanbul, Konya ne kadar güvenliyse Londra’da ancak o kadar güvenlidir.

TÜRKİYE, “AFERİN” Mİ DİYECEKTİ?

Almanya bugünlerde seçime hazırlanıyor ya yatıyorlar kalkıyorlar Türkiye. Ne diyor, “Türkiye bizim egemenlik hakkımıza müdahale ediyor.” Neymiş, Cumhurbaşkanımız seçimlerle ilgili oradaki vatandaşlarımıza tavsiyede bulunuyormuş. Peki kardeşim adama sormazlar mi PKK’ları, FETÖ’cuları bağrınıza basarsanız, düşmanlarına kucak açarken ‘Aferin’ mi diyecek Türkiye?. Ne diyor Sayın Merkel, ‘Biz şimdi artık hükümetle değil, AK Parti ile değil, referandumdaki yüzde 51.6’le değil, ‘Hayır’ verenlerle ilgileneceğiz. Onlarla ortaklık yapacağız.’ Bunu söylerken lafın nereye gittiğinin Türkiye’nin iç işlerine karıştığının farkında değil. Almanya Başbakanı diğer Avrupa ülkelerinin iradelerini ve egemenlik haklarını hiçe sayıyor. Ey Almanya sen, 27 birlik ülkesine talimat mı veriyorsun, birliğin patronu sen misin? Patronusun da biz bilmiyor muyuz? ‘Bu birlikte benim istediğim olur. Benim istediğim hiç bir şey olmaz’ diye açıklayın da herkes bilsin, bu AB’nin ne olduğunu. İki ülkenin tarihi dostluğuna zarar verecek hal ve hareketlerden artık vazgeçin.

TÜRKİYE’Yİ İÇ SİYASET MALZEMESİ YAPMAYIN

Türkiye bugün bölgede küresel ölçekte önemli görevler üstleniyor. Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den geçti. Türkiye bölgedeki istikrarsızlığa, göç akınlarına karşı gereken her türlü tedbiri alıyor. Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz, ancak parmakla gösterilebilecek ülkedir Türkiye. Türkiye AB özelinde üzerine düşeni yaparken aynı özeni, nezaketi AB’den maalesef görmedi. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Lütfen Türkiye’yi iç siyasetinize, seçimlerinize malzeme yapmayın. Bir aylık süre için uzun yıllara dayanan dostluk bağını zedelemeyin. Almanya’da yaşayan ve oy kullanacak soydaşlarımızı Türkiye-Almanya dostluğunu göz önünde bulundurarak karar vermesini temenni ediyorum.

RAKAMLAR BÜYÜYEN TÜRKİYE’Yİ GÖSTERİYOR

2001 yılında Türkiye’nin krizlerle boğuştuğunu, geçen 15 yılda ise Türkiye’nin yatırım ve hizmetlerle çehresinin değiştiğini ifade eden Yıldırım, “2001’de hayata gözlerini açan çocuklar, 16 yaşında onlar bilmez, babaları, anneleri, dedeleri bilir. Bir Türkiye’yi üç Türkiye yaptık. Vatandaşlarımıza da bu senenin bu yılı olacağını büyümede yeni bir rekor olacağını söylemiştik. Söylediklerimiz oluyor. Enflasyon düşüyor, işsizlik düşüyor. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye verdiğimiz destekle yatırımlar artıyor. Ülkenin üretim çarkları dönüyor. İstihdam artıyor. Türkiye’nin rüyalarını gerçekleştirdik. Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) adı vardı kendi yoktu bugün, bin 213 km YHT ağımız var. Bu yatırımlar, rakamlar büyüyen gelişen Türkiye’yi gösteriyor” sözleriyle ekonomiyi değerlendirdi.

HALEF SELEF BAŞBAKAN BİRLİKTE

Başbakan Binali Yıldırım’a Konya’da ziyareti sırasında Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’da eşlik ettiler. Başbakan Yıldırım ve Eski Başbakan Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte katıldıkları temel atma töreninde de inşaatın ilk harcını butona basarak attı. Yıldırım, Davutoğlu ve bakanlar törenin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin avukat kızı Fatma Zeybekci ile ekonomist İbrahim Özkan’ın bugün Denizli’deki düğününe aynı uçakla geçtiler.

(DAVUTOĞLU) KONYA MANEVİ LOJİSTİK MERKEZİ

Temel atma töreni sırasında Konyalılar adına lojistik merkezi projesinde emeği geçenlere teşekkür eden Eski Başbakan, Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu “Konya Hazreti Mevlana ile temsil edilen bir manevi lojistik merkezidir. Konya her zaman tarihe de siyasete de damgasını vurmuştur. Bir siyasi lojistik merkezidir. Konya’dan güç almayan hiç bir siyasi hareket başarı gösterememiştir. AK Parti hareketine de en büyük siyasi desteği, siyasetin lojistik merkezi Konya vermiştir. Konya’ya dikilen her fidan muhakkak fidan verir” dedi.