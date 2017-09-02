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    Başbakan Yıldırım: 'Bu iş başbakanlık'tan daha kolaymış'

    Hürriyet Haber
    02.09.2017 - 15:52 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 15:52

    İstanbul Çamlıca Gişeler'de trafik denetimi yapan ekipleri ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, sürücülerle de sohbet edip çikolata ikram etti.

    Yollardaki sürücülere uyarıda bulunan Yıldırım, "Lütfen dikkatli şekilde evinize dönün. Yolların kralı olmaz kuralı olur. Sağ salim yakınlarınıza kavuşun"dedi.Yıldırım sürücülerle bayramlaşırken de "Bu iş başbakanlıktan daha kolaymış" esprisi yaptı.

    Başbakan Binali Yıldırım İstanbul Çamlıca Gişeler'de trafik denetimi yapan ekipleri ziyaret etti. Trafik denetimlerine de bir süre katılan Yıldırım, sürücüleri durdurup onlarla baylarmalaştı. Sürücülere çikolata ikrame den ve çocuklara harçlık veren Yıldırım, "Bu iş başbakanlıktan daha kolaymış" esprisi yaptı.

    Telsiz kanalından görev yapan polislerin bayramını kutlayan Yıldırım tatil dönüşü için de sürücülere şu uyarıda bulundu: "Lütfen dikkatli şekilde evinize dönün. Kurallara uyun. Yolların kralı olmaz kuralı olur. Sağ salim yakınlarınıza kavuşun."

    Etiketler: binali yıldırım , trafik , denetim
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