Başbakan Yıldırım: Barış, huzur ve esenlik harekâtı

Zeytin Dalı harekatıyla ilgili MHP Lideri Bahçeli’yi bilgilendiren Başbakan Yıldırım, özetle şunları söyledi:

ZULÜMDEN KURTARILACAKLAR

“Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefi asla ve asla Suriye’nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş, güney sınırımızda Afrin’den ülkemize ve Fırat Kalkanı bölgesine son 3 yıl içerisinde yapılan tacizler ve buradaki kayıplar ile sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik terör faaliyetlerini ortadan kaldırmaktır. Son 3 yıldan beri bölgede terör örgütü adeta zulüm seviyesi o kadar artmıştı ki, 350 bin insan bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır ve ülkemize 350 bin Kürt kardeşimiz gelip canını kurtararak buraya yerleşmiştir. Harekat Kürtleri de, Arapları da, masum insanları bu bölücü terör örgütünün zulmünden kurtarmaktır.”

bahçeli: adı çok anlamlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise şu açıklamalarda bulundu: “Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiği vakit çok önemli bir operasyondur. Adı dahi anlamlıdır. Kapsamı dahi anlamlıdır. Çok önemli, istikrarlı bir karar süreciyle, bir yönüyle diplomasi, bir yönüyle silahlı kuvvetler, bir yönüyle de kamuoyunun oluşturulması konusunda iyi planlanmış bir operasyondur. İnanıyorum ki siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşları bu operasyonun sonuçlarını milletimize ve Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesi noktasındaki çabalara karşı da bir yol gösterici, aydınlatıcı bir operasyon olarak tarihe geçecektir.