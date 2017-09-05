Başbakan Yıldırım: Almanya'da akıldan ziyade duygu ön planda

Başbakan Binali Yıldırım, “Sayın Bahçeli ile bu konuları biz konuşuyoruz. Cümle alemin içinde anlatmaya lüzum yok. Aramızda bir görüş farklılığı yok” dedi.

TBMM’de düzenlenen adli yıl açılış resepsiyonuna katılan Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi. FETÖ mensubu teröristlere tek tip elbise giydirilmesiyle ilgili sürece ilişkin, “Mahkumlara kıyafetle ilgili henüz çalışma bitmedi” açıklamasında bulunan Binali Yıldırım, vatandaşlıktan çıkartma sürecine ilişkin ise, “3 aylık sureden sonra otomatik vatandaşlıktan çıkma diye bir şey yok. Eğer bir karar alınırsa çıkma yönünde o geçerli olacak. Alınmasa o süre devam edecek” dedi.

“İlk Bakanlar Kurulu toplantısında gelir mi?” sorusuna “Hayır” cevabını veren Yıldırım, “Onlar tek tek ele alınıp değerlendirilecek. Hukuken Türkiye’ye getirisine, götürüsüne, neticede bu vatandaşlıktan çıkartmakla işledikleri suçun üzerlerine atılı suçtan dolayı lehlerine bir durum ortaya çıkıyorsa ona izin vermememiz lazım. Aksi halde o yönde bir karar alınabilir. Hukuki açıdan hepsinin dosyası incelenmesi lazım” diye konuştu.

Yıldırım, ABD’ye ziyaret olup olmayacağına ilişkin, “Arkadaşlar çalışıyorlar” cevabını verdi. Bahçeli’nin Kuzey Irak’taki referandumla ilgili açıklamasına ilişkin soruya cevap veren Yıldırım, “Sayın Bahçeli ile bu konuları biz konuşuyoruz. Cümle alemin içinde anlatmaya lüzum yok. Aramızda bir görüş farklılığı yok. Bölgesel yönetiminin Kuzey Irak’ta yapmaya çalıştığı referandum kararının çok vahim bir hata olacağını hep söyledik. Görüşümüz devam ediyor. Bu referandum yapılmamalı. Bölgede sorunlar hat safhada yeni bir sorun ilave etmenin ne bölgeye, ne de bölge ülkelerine getireceği katkı yok” şeklinde konuştu.

“DÜNYANIN GELECEĞİ BİR TAKIM ÇILGIN HAREKETLERE, DAVRANIŞLARA BIRAKILMAMALI”

Kuzey Kore’de yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Yıldırım, “Dünya ne kadar endişeliyse Türkiye’de aynı oranda endişeli. Dünyanın geleceği bir takım çılgın hareketlere, davranışlara bırakılmamalı. BM başta olmak üzere uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu alarak hem Kuzey Kore hem Arakan, hem başka bölgelerde yaşanan insanlık suçlarına karşı daha duyarlı, daha keskin bir duruş sergilemesi icap eder” dedi.

Yıldırım, Almanya seçimlerine ilişkin ise, “Almanya seçimleri yaklaştı. Seçim üzeri fazla yorum yapmaya gerek yok. Çünkü akıldan ziyade duygu ön planda. Şuanda söylenen her şey Almanya ve Türkiye ilişkilerine olumlu katkı yapmadığı gibi iki toplumun yıllara dayanan dostluğuna ve güvenine zarar verir” ifadelerini kullandı.