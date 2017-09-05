MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Başbakan Yıldırım: Almanya'da akıldan ziyade duygu ön planda

    Başbakan Yıldırım: Almanya'da akıldan ziyade duygu ön planda

    İHA - Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ
    05.09.2017 - 20:46 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 21:35

    Başbakan Binali Yıldırım, Adli yıl resepsiyonunda konuştu. Yıldırım, Almanya ile olan gerginlik için "Seçim üzeri fazla söze gerek yok, Almanya'da akıldan ziyade duygu ön planda." açıklamasında bulundu.

    Başbakan Binali Yıldırım, “Sayın Bahçeli ile bu konuları biz konuşuyoruz. Cümle alemin içinde anlatmaya lüzum yok. Aramızda bir görüş farklılığı yok” dedi.
    TBMM’de düzenlenen adli yıl açılış resepsiyonuna katılan Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi. FETÖ mensubu teröristlere tek tip elbise giydirilmesiyle ilgili sürece ilişkin, “Mahkumlara kıyafetle ilgili henüz çalışma bitmedi” açıklamasında bulunan Binali Yıldırım, vatandaşlıktan çıkartma sürecine ilişkin ise, “3 aylık sureden sonra otomatik vatandaşlıktan çıkma diye bir şey yok. Eğer bir karar alınırsa çıkma yönünde o geçerli olacak. Alınmasa o süre devam edecek” dedi.

    “İlk Bakanlar Kurulu toplantısında gelir mi?” sorusuna “Hayır” cevabını veren Yıldırım, “Onlar tek tek ele alınıp değerlendirilecek. Hukuken Türkiye’ye getirisine, götürüsüne, neticede bu vatandaşlıktan çıkartmakla işledikleri suçun üzerlerine atılı suçtan dolayı lehlerine bir durum ortaya çıkıyorsa ona izin vermememiz lazım. Aksi halde o yönde bir karar alınabilir. Hukuki açıdan hepsinin dosyası incelenmesi lazım” diye konuştu.

    Başbakan Yıldırım: Almanyada akıldan ziyade duygu ön planda

    Yıldırım, ABD’ye ziyaret olup olmayacağına ilişkin, “Arkadaşlar çalışıyorlar” cevabını verdi. Bahçeli’nin Kuzey Irak’taki referandumla ilgili açıklamasına ilişkin soruya cevap veren Yıldırım, “Sayın Bahçeli ile bu konuları biz konuşuyoruz. Cümle alemin içinde anlatmaya lüzum yok. Aramızda bir görüş farklılığı yok. Bölgesel yönetiminin Kuzey Irak’ta yapmaya çalıştığı referandum kararının çok vahim bir hata olacağını hep söyledik. Görüşümüz devam ediyor. Bu referandum yapılmamalı. Bölgede sorunlar hat safhada yeni bir sorun ilave etmenin ne bölgeye, ne de bölge ülkelerine getireceği katkı yok” şeklinde konuştu.

    Başbakan Yıldırım: Almanyada akıldan ziyade duygu ön planda

     

    “DÜNYANIN GELECEĞİ BİR TAKIM ÇILGIN HAREKETLERE, DAVRANIŞLARA BIRAKILMAMALI”

    Kuzey Kore’de yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Yıldırım, “Dünya ne kadar endişeliyse Türkiye’de aynı oranda endişeli. Dünyanın geleceği bir takım çılgın hareketlere, davranışlara bırakılmamalı. BM başta olmak üzere uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu alarak hem Kuzey Kore hem Arakan, hem başka bölgelerde yaşanan insanlık suçlarına karşı daha duyarlı, daha keskin bir duruş sergilemesi icap eder” dedi.
    Yıldırım, Almanya seçimlerine ilişkin ise, “Almanya seçimleri yaklaştı. Seçim üzeri fazla yorum yapmaya gerek yok. Çünkü akıldan ziyade duygu ön planda. Şuanda söylenen her şey Almanya ve Türkiye ilişkilerine olumlu katkı yapmadığı gibi iki toplumun yıllara dayanan dostluğuna ve güvenine zarar verir” ifadelerini kullandı.

    AYM Başkanından o fotoğrafa açıklamaAYM Başkanı'ndan o fotoğrafa açıklama

     

    Etiketler: başbakan , binali yıldırım , yıldırım
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri