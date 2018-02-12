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    Başbakan Yıldırım: ABD'nin artık aklını başına toplaması lazım...

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yıldırım, "Afrin’i terörden temizleyeceğiz. Kirli pazarlık içinde olmayız. ABD’nin artık aklını başına toplayıp bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını görmesi gerekiyor" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. İşte Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları:

     -Afrin’i terörden temizleyeceğiz. Kirli pazarlık içinde olmayız. ABD’nin artık aklını başına toplayıp bir karar vermesi lazım. Vereceği karar da terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını görmesi gerekiyor.

    -(HDP kongresi sonrası soruşturma) Siyasi parti kimliğinde bir oluşum terör örgütüyle iç içe terör örgütünün etkisinden kendisini kurtaramamışsa o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir. Hiç kimsenin suç işleme lüksü yoktur. Türkiye bir hukuk devleti. İşlenen her türlü suçun karşılığı vardır. Hukuk, yargı gereğini yapacaktır.

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Afrin , ABD , son dakika
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