Başbakan Yıldırım: ABD'nin artık aklını başına toplaması lazım...

Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. İşte Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları:

-Afrin’i terörden temizleyeceğiz. Kirli pazarlık içinde olmayız. ABD’nin artık aklını başına toplayıp bir karar vermesi lazım. Vereceği karar da terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını görmesi gerekiyor.

-(HDP kongresi sonrası soruşturma) Siyasi parti kimliğinde bir oluşum terör örgütüyle iç içe terör örgütünün etkisinden kendisini kurtaramamışsa o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir. Hiç kimsenin suç işleme lüksü yoktur. Türkiye bir hukuk devleti. İşlenen her türlü suçun karşılığı vardır. Hukuk, yargı gereğini yapacaktır.