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    Başbakan Yıldırım: '15 yılda Türkiye 3 kat büyüdü'

    BURDUR (İHA)
    31.12.2017 - 13:14 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, 15 yılda ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi demeden Türkiye’yi 3 kat büyüttüklerini söyledi.

    Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 6. olağan kongresine katılmak üzere Burdur’a geldi. Hüsnü Bayar Kapalı Spor Salonu dışında bekleyen vatandaşlara seslenen Yıldırım, şimdiye kadar verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek, “Burası vatan şairi, İstiklal Şairi Mehmet Akif’in memleketi. Burası bayrağına, millete, vatanına, devletine, memleketine sonuna kadar sahip çıkan mert insanların diyarı. Sizin her isteğiniz bizim için talimattır. 15 yıldır memleketimiz için doğusu, batısı, kuzeyi için çalıştık çabaladık, Türkiye’yi 3 katı büyüttük. Buradan Burdur da nasibini aldı” dedi.

    Burdurluların 2016 ve 2017’yi iki olayla hatırladığını kaydeden Başbakan Yıldırım, “15 Temmuz 2016’da o karanlık gecede FETÖ’cüler bu bayrağı indirmek için, bu ezanları dindirmek için gözünü kırpmadan mermilerle bombalarla saldırdığı o gece her Burdurlu vatandaşımız birer kahraman oldu. Cumhurbaşkanımızın daveti ile meydanları doldurdunuz. Ülkeyi alçaklara teslim etmediniz ay yıldızlı bayrağı indirtmediniz, ezanları susturmadınız” diye konuştu.

    Alanda Somalili bir genci gören Başbakan Yıldırım, “Dünya Somali’yi unutmuştu, çaresizlik Somali’nin kaderi olmuştu ama bir yiğit çıktı Recep Tayyip Erdoğan 'yalnız değilsiniz' dedi. Ve oraya giderek dünyaya da dedi 'insanlık ölmedi, Türkiye burada Recep Tayyip Erdoğan burada.' Ve ondan sonra biz Somali’nin havaalanını açtık. Somali’ye terörle mücadelede gerekli eğitimleri verdik, hastanesini, limanını açtık, hayatını normale döndürdük. Somali ayağa kalkıyor, geleceğini inşa ediyor. Sadece Türkiye’de değil, etrafımızdaki masum, mağdur ülkelerdeki o çaresiz insanların da derdine deva oluyoruz. Gün birlik olma günüdür, gün beraber olma günüdür. Biz beraberiz biz birlikte Türkiye’yiz. Allah hepinizden razı olsun. Yarın yeni bir seneye giriyoruz, 2018 yılının ülke ve milletimize insanlığa huzur, barış, kardeşlik getirmesini Cenabı Mevlam'dan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

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