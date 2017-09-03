Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten zorunlu trafik sigortası açıklaması

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının ardından kurulan "Riskli Sigortalılar Havuzu" sistemi sayesinde başta vatandaşlar olmak üzere, sigorta şirketlerinin ve acentelerin poliçe düzenleme sürecinde yaşadıkları sorunları giderdiklerini bildirdi.



Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Nisan'da zorunlu trafik sigortasına ilişkin tavan fiyat (azami prim) uygulamasının yürürlüğe konulduğunu hatırlattı.

Bu uygulama öncesinde mart ayı itibarıyla ortalama primin 864 lira olduğunu belirten Şimşek, temmuzda rakamın yaklaşık yüzde 24 düşüşle 660 liraya indiğini söyledi.

Uygulamayla zorunlu trafik sigortası primlerinin makul seviyelere çekilmesi hedefine önemli ölçüde ulaşıldığının altını çizen Şimşek, buna karşın tavan fiyat sonrasında bazı sigorta şirketlerinin özellikle hasar riski yüksek araç grupları için poliçe düzenlemekten kaçındıklarının tespit edildiğini anlattı.

Şimşek, bu sorunun çözümü amacıyla temmuz ayında yayımlanan yönetmelikle hasar riski yüksek gruptaki araçlar için düzenlenen poliçelerin prim ve hasar tutarlarını trafik sigortası branşında ruhsat sahibi tüm şirketlere dağıtan "Riskli Sigortalılar Havuzu"nu kurduklarını anımsattı.

Böylece riskin bazı şirket veya şirketler üzerinde yoğunlaşmasının engellendiğini, bu gruptaki araçların sigortasız kalmasının önüne geçtiklerini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Havuzun kapsamı, zorunlu trafik sigortasındaki toplam poliçe adedinin yüzde 8'ini ve prim üretiminin yüzde 30'unu oluşturuyor. Havuz kapsamında olan araç gruplarının ortalama primlerinde bu yılın mart ile temmuz ayları arasında yaklaşık yüzde 27 düşüş gerçekleşti. Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının ardından kurulan Riskli Sigortalılar Havuzu sistemi sayesinde başta vatandaşlarımız olmak üzere sigorta acenteleri ve sigorta şirketlerinin poliçe düzenlenmesi sürecinde yaşadığı sorunları giderdik ve sorunsuz bir şekilde poliçe düzenlenebilmesini sağladık. Hazinenin başarılı uygulamalarıyla sigorta şirketleri tavan fiyat altında rekabete başladı."

BİRÇOK ÜLKEDE BENZER UYGULAMALAR BULUNUYOR

Şimşek, zorunlu trafik sigortalarında primlerin kontrol altına alınması ve yüksek riskli sigortalıların bir havuzda toplanarak prim ve hasar tutarlarının sigorta şirketleri arasında paylaştırılması uygulamasının sigortacılık sektörünün geliştiği ülkelerde de bulunduğuna dikkati çekerek, "Örneğin, ABD'nin birçok eyaletinde yüksek riskli sigortalılar havuzu kurulmuşken, Fransa'da 'Fiyatlandırma Kontrol Bürosu' aracılığıyla İtalya'da ise prim artışlarının kontrol edilmesi gibi uygulamalarla zorunlu trafik sigortası primleri makul seviyelerde tutulmaktadır." dedi.

Türkiye'nin azami prim uygulaması ve Riskli Sigortalılar Havuzu'nun kendine özgü prensipleriyle zorunlu trafik sigortalarına ilişkin dünya uygulamaları arasında yerini aldığını dile getiren Şimşek, gelecek yıllarda Riskli Sigortalılar Havuzu yönetiminin kurumsallaştırılması ve yurt dışı piyasalardan reasürans bulunabilmesi için Hazine Müsteşarlığının çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.



