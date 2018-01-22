Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten harekat yorumu

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle:

*KGF (Kredi Garanti Fonu) kredilerinde bugüne kadar yüzde 7 kaybı karşılayacağımızı taahhüt ettik ancak bu oran gerçekleşmede yüzde 1'in bile altında

*Türkiye'nin makroekonomik öncelikleri var, cari açığı daha sürdürülebilir tutmak adına ihtiyaç duyulan yatırımları önceliklendiriyoruz

*KGF yeni protokol ile 55 milyar TL'lik kısmı kapsayacak; 50 milyar TL'si yeni kefalet, 5 milyar TL'si geri dönüşlerden oluşacak

*Geri dönüşlere ilişkin yılın kalanında tekrar kullandırma yapacağız

*55 milyar TL'nin 25 milyar TL'si imalat sanayi 15 milyar TL'si ihracatçılara kullandırılacak

*Yeni kefaletin 2/3'ünü üretene yatırıma tahsis ettik geri kalan işletme sermayesi olacak

*(Afrin operasyonu konusunda) piyasalara mesajım bunun bütçeye ekonomiye etkisi son derece sınırlı; bütçemiz güçlü mali alanımız çok

*Önümüzdeki dönemde hem mali disiplini koruyacağız, hem de reform yapacağız