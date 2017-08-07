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    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan 'Eurovision' açıklaması

    Uğur ERGAN / ANKARA
    07 Ağustos 2017 - 15:02Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 15:04

    Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Eurovision 2018'e katılacağı haberleri en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bu tartışmalara son noktayı koydu...

    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni görevi nedeniyle gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve yöneticilerini kahvaltıda ağırladı.

    BOZDAĞ: ŞU ANDA YOK ÖYLE BİR ŞEY

    Bozdağ gazetecilerin 'Türkiye önümüzdeki yıl Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak mı' sorusuna 'Şu anda yok öyle bir şey.' yanıtını verdi.

    MANGA'NIN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRMIŞTI

    Geçtiğimiz hafta müzik grubu maNga'nın resmi Twitter hasabından yapılan "Eurovision? Yine... Yeni... Yeniden..." paylaşımı müzik severleri heyecanlandırmıştı.

    EN SON CAN BONOMO TEMSİL ETMİŞTİ

    Türkiye ilk defa 1975 yılında Semiha Yankı ile katıldığı, 2003'de Sertab Erener’in 167 puan alarak birinciliği kazandığı Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katılmış ve yarışmada bir daha bulunmama kararı almıştı.

    Etiketler: Bekir Bozdağ , Eurovision , Manga
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