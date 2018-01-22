Başbakan Yardımcısı Akdağ Kilis'te

Akdağ, 20 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını korumak, vatandaşlarını terör saldırılarına karşı muhafaza etmek hem de komşu bir ülkede vatandaşların terör örgütlerinden gördüğü zulmü sonlandırmak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını söyledi.



Söz konusu harekatın mağdur ve mazlumları muhafaza edenler için bir şemsiye, onlara zulmedenler için ise Türk'ün güçlü yumruğunu gösteren mükemmel bir harekat olduğunu vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti:



"Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuktan aldığı haklarla hem kendi ülkesini hem de komşusundaki kardeşlerini korumak üzere terör örgütü PYD/YPG ve DEAŞ'la mücadele etmek üzere Afrin'e bu harekatı başlamış bulunmaktadır. Bu harekat başlamadan önce Kilisimize birçok saldırı maalesef gerçekleştirildi. Terör örgütleri attıkları roketlerle Kilis'te halkımızın malına ve canına zarar verdiler. Türkiye Cumhuriyeti muktedir ve güçlü bir devlet elbette buna müsamaha edemez, etmedik. Bundan sonra da müsamaha etmeyeceğiz. Nitekim Afrin harekatı başladıktan sonra 21 Ocak'ta 01.40'ta atılan füzelerle daha sonra da yine aynı gün atılan roketlerle vatandaşlarımız yaralandı. Şükürler olsun ki bu sefer can kaybı olmadı onların evlerine zarar verilmiş oldu. Tabii ki karşılık misliyle verildi, verilmeye de devam edecek. Bu arada yaralanan kardeşlerimizden birinin durumu ciddi. Sol kalçasında ağır yaralanma var. Tedavisine başarılı bir şekilde devam ediliyor."



HAREKAT SİVİLLERİ KORUYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuvvetli iradesiyle hareket kapsamında Türkiye Cumhuriyeti devletinin gerekeni yaptığını söyleyen Akdağ, "Rabbimiz ordumuzu muzaffer kılsın, yavrularımızı, Mehmetçiğimizi muhafaza buyursun. Daha önce de ifade ettik hükümet olarak müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bütün bu hususlarda hem anlayış hem destek bekliyoruz. Bu anlayış ve desteği göstermeyecekler için de gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz. Biz bu terör örgütlerinin haddini bildirmeye muktediriz. Bu harekat sivilleri korurken mağdurları ve mazlumları muhafaza ederken teröre karşı da demir yumruğunu göstermeye devam edecektir." şeklinde konuştu.



Akdağ, Kilis halkının harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütlerinin roketli saldırısına rağmen kendisine layık olanı yaptığını dile getirerek, "Suriyeden gelen misafirlere büyük bir şefkatle kucağını açtığı gibi bu saldırılar karşı da metanetle dimdik ayakta durmayı başarmış bir şehirdir Kilis. Bunun için Kilislilere şükranlarımızı takdim ediyoruz." dedi.



Başbakan Yardımcısı Akdağ, roket saldırıları nedeniyle ev ve iş yerleri zarar görenlerin hasarlarının karşılanacağını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin Fransa'nın daveti üzerine Afrin'e yönelik harekatla ilgili toplantı yapacağının hatırlatılması üzerine Akdağ, "Burada da sağduyunun hakim geleceğine inanıyoruz. Meseleleri hassasiyetle takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



