Başbakan olmayı çok istiyordum, oyuncu oldum

Başbakan olmayı çok istiyordum
Kerem Fırtına, bir seyircinin “Çocukken de oyuncu mu olmak istiyordun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “13 yaşındayken ‘Çıkmaz Sokak Çocukları’ diye bir oyun izlemiştim. Rahmetli Kamran Usluer, Yıldıray Şahinler ve Hazım Körmükçü oynuyordu. Üsküdar Şehir Tiyatrosu’nda. Babaannem götürmüştü. Ondan 1 sene sonra mahalle tiyatrosunun sınavına kayıt yaptırdım. Ve oyunculuğa başladım. Çocukken başbakan olmayı çok istiyordum. Kurtarmam gereken insanlar vardı çünkü. O yüzden Siyasal Bilgiler okudum. Politikacı olmak değil mevzu, siyaset hep hobimdi benim. Politikaya girer miyim; o hiç belli olmaz. Bir planım yok bununla ilgili. Ama o kadar fedakar olduğumu düşünmüyorum. Politikacılık benim için fedakarlık anlamına geliyor. O da çok sempatik gelmiyor bana.”
“Kiralık Aşk”ın patlayacağını tahmin etmiyordum
Kerem Fırtına, yayınlandığı dönemde rol aldığı “Kiralık Aşk”ın gördüğü ilginin kendisini şaşırttığını itiraf etti: “Dizinin tutacağını tahmin ediyordum. Yani İso rolü için Ortaks Yapım’a görüşmeye çağırdıklarında senaryoyu okuyup gitmiştim. Oturup konuştuğumuzda ‘Ben çok anlamam ama tutacak bu iş’ demiştim. Ama tutacaktan kastım, ekrandan kalkmayacağı yönündeydi. Böyle bir patlama beklemiyordum. Şükür, çok güzel oldu.”
Hayatta evlenmem, baba olmam diyordum
“Eskiden ‘Hayatta evlenmem, hayatta baba olmam’ gibi bir cümlem vardı. 1.5 senedir böyle, ‘Hayatta asla’ ile başlayan cümleler kurmuyorum. Ama baba olmak istiyorum gibi bir cümlem de yok.”
Piyano dersi alıyorum
Kerem Fırtına, herhangi bir müzik enstrümanı çalıp çalmadığı sorusu üzerine “3 ay önce Müge Eraydın’dan piyano dersi almaya başladım. Çok hoşuma gitti. İsteyerek başladım zaten. Çift ele geçtim. Keyfim yerinde. Umarım hiç bırakmam” dedi.
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