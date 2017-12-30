Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Başbakan olmayı çok istiyordum, oyuncu oldum

Başbakan olmayı çok istiyordum, oyuncu oldum

Oyuncu Kerem Fırtına merak edilenlerini Emre Saygı'nın sunduğu 'Hadi Be' programında anlattı.

Hürriyet Haber
30.12.2017 - 17:24 | Son Güncelleme :

Başbakan olmayı çok istiyordum

Kerem Fırtına, bir seyircinin “Çocukken de oyuncu mu olmak istiyordun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “13 yaşındayken ‘Çıkmaz Sokak Çocukları’ diye bir oyun izlemiştim. Rahmetli Kamran Usluer, Yıldıray Şahinler ve Hazım Körmükçü oynuyordu. Üsküdar Şehir Tiyatrosu’nda. Babaannem götürmüştü. Ondan 1 sene sonra mahalle tiyatrosunun sınavına kayıt yaptırdım. Ve oyunculuğa başladım. Çocukken başbakan olmayı çok istiyordum. Kurtarmam gereken insanlar vardı çünkü. O yüzden Siyasal Bilgiler okudum. Politikacı olmak değil mevzu, siyaset hep hobimdi benim. Politikaya girer miyim; o hiç belli olmaz. Bir planım yok bununla ilgili. Ama o kadar fedakar olduğumu düşünmüyorum. Politikacılık benim için fedakarlık anlamına geliyor. O da çok sempatik gelmiyor bana.”

“Kiralık Aşk”ın patlayacağını tahmin etmiyordum

Kerem Fırtına, yayınlandığı dönemde rol aldığı “Kiralık Aşk”ın gördüğü ilginin kendisini şaşırttığını itiraf etti: “Dizinin tutacağını tahmin ediyordum. Yani İso rolü için Ortaks Yapım’a görüşmeye çağırdıklarında senaryoyu okuyup gitmiştim. Oturup konuştuğumuzda ‘Ben çok anlamam ama tutacak bu iş’ demiştim. Ama tutacaktan kastım, ekrandan kalkmayacağı yönündeydi. Böyle bir patlama beklemiyordum. Şükür, çok güzel oldu.”

Başbakan olmayı çok istiyordum, oyuncu oldum

Hayatta evlenmem, baba olmam diyordum

“Eskiden ‘Hayatta evlenmem, hayatta baba olmam’ gibi bir cümlem vardı. 1.5 senedir böyle, ‘Hayatta asla’ ile başlayan cümleler kurmuyorum. Ama baba olmak istiyorum gibi bir cümlem de yok.”

Piyano dersi alıyorum

Kerem Fırtına, herhangi bir müzik enstrümanı çalıp çalmadığı sorusu üzerine “3 ay önce Müge Eraydın’dan piyano dersi almaya başladım. Çok hoşuma gitti. İsteyerek başladım zaten. Çift ele geçtim. Keyfim yerinde. Umarım hiç bırakmam” dedi.

 

Etiketler: Kerem Fırtına kimdir , Kerem Fırtına kaç yaşında
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri