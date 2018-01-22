Başbakan Merkel’i zor günler bekliyor

ALMANYA’da yeni bir hükümet kurulabilecek mi? SPD, olağanüstü kurultayda yüzde 56 ile kıl payı koalisyon müzakerelerine ‘ön görüşmelerde varılan sonucun daha da iyileştirilmesi şartıyla evet’ dedi. SPD Lideri Martin Schulz, kurultaydan çıkan kararın kendisini güçlendirdiğini söyledi. Ancak büyük koalisyonun kurulup kurulamayacağı henüz kesin değil. Müzakereler çok sert geçeceğe benziyor.

‘MİLİM TAVİZ VERİLMESİN’

SPD ön görüşmelerde varılan uzlaşmada bazı düzeltmeler istiyor. Bunun başında resmi ve özel sağlık sigortası yerine tek tip vatandaş sigortası ve sığınmacılar için aile birleşiminin genişletilmesi geliyor.

Hıristiyan Birlik içinde ise SPD’ye bir milimetre bile daha fazla taviz verilmemesini, ön görüşmelerde varılan uzlaşmanın dışına çıkılmamasını isteyenler var. SPD ise düzeltme olmadan koalisyona giremez. Çünkü kurultayda bu şartla evet dedi. Buna ek olarak SPD müzakerelerin sonunda koalisyon sözleşmesini 440 bin civarında üyesinin onayına sunacak. Üyeler hayır derse bu, SPD yönetimi için bir felaket olacak.

JUSOS HAYIR TURUNA ÇIKIYOR

SPD’de büyük koalisyona karşı isyan bayrağını çeken gençlik teşkilatı Jusos Başkanı Kevin Kühnert de kurultayda aldığı güçle büyük koalisyonu durdurmak için harekete geçti. Kühnert, NoGroko ‘büyük koalisyona hayır’ çağrısıyla Almanya çapında kampanya yapacağını açıkladı ve “Bizim için iş asıl şimdi başlıyor. Üyelerimizi bizim yolumuzun doğru olduğuna inandırmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyorum” dedi.

SPD İKİYİ BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

SPD, hayırcılarla evetçiler arasında ikiye bölünmüş durumda. Kurultayda kıl payı evet çıkmasının ardından yapılan kamuoyu araştırması da seçmenlerin büyük koalisyona sıcak bakmadığı yönünde. Yarıdan fazlası SPD kurultayından çıkan sonucu olumsuz buluyor. Olumlu bulanların oranı yüzde 40. Başbakan Merkel’i zorlu koalisyon müzakereleri bekliyor. Sonunda bir koalisyon sözleşmesi çıksa bile, Merkel’in kaderi SPD üyelerinin kararına bağlı olacak.