Başbakan Merkel’e Saksonya Eyaletinde protesto

CHEMNITZ kenti yakınlarındaki Annaberg-Buchholz’ta partisinin seçim mitingine katılan Merkel’i, yaklaşık 100 kişilik grup ıslıklarla ve “Defol, defol” sözleriyle protesto etti. Protestocuların aşırı sağcı popülist parti Almanya için Alternatif taraftarları olduğu belirtildi. Polisin protesto nedeniyle Merkel’i sıkı korumaya aldığı ifade edildi.

Angela Merkel, protestoların ardından yaptığı konuşmada, “Bazıları sadece bağırmayı bilir, kimileri ise fark yaratmak ister” dedi. Mitinge, Merkel’le birlikte İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Eyalet Başbakanı Stanislaw Tillich de katıldı.