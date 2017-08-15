Başbakan May: Sorular cevapsız kalmayacak

İNGİLTERE Başbakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde yangının nasıl çıktığı ve yayıldığı, bina ve yangın yönetmeliklerinin yeterliliği, apartmanda yapılan son tadilat ve yenileme çalışmalarıyla yetkililerin yangına müdahelesi gibi konuların dikkate alınacağı bildirildi. Açıklamada, soruşturmada ayrıca binanın sahibi Kensington ve Chelsea Belediyesinin eylemlerinin de mercek altına alınacağı kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sosyal konutlandırmaya ilişkin sorular da dahil bu yangınla gündeme taşınan daha geniş kapsamlı soruların cevapsız bırakılmayacağı konusunda kararlıyım” ifadesini kullandı.

Emekli yargıç Sir Martin Moore-Bick başkanlığında yürütülecek soruşturmanın ilk raporunun ilkbaharda tamamlanması bekleniyor.

GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Yangının yaşandığı Kensington ilçesinin bazı sakinleri, dün akşam, olayın gerçekleştiği 14 Haziran’ın ardından artık her ayın 14’ünde toplanarak ‘barışçıl yürüyüş’ yapacaklarını ve bu yürüşlerle yangının mağdurlarının seslerini duyurmak için çabalayacaklarını bildirerek eylem düzenlemişti.

Eyleme katılan göstericiler, hükümetin mağdur ailelere ‘ihanet ettiğini’ dile getirerek, binanın sahibi Kensington ve Chelsea Belediyesi başta olmak üzere binanın idaresinden sorumlu birim TMO çalışanlarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ŞİKAYETLER GÖZARDI EDİLMİŞ

Kensington ve Chelsea Belediyesine ait 24 katlı Grenfell Tower apartmanında 14 Haziran gecesi bozuk bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangında en az 80 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplama nedeniyle hızla yayıldığı bildirilmişti.

Bina sakinlerinin son 4 yılda yangın güvenliği konusunda belediyeye çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu şikayetlerin binanın tadilatıyla ilgili raporda dikkate alınmadığı görülürken, yakın zamanda yapılan bir teftişte de binanın ‘güvenli’ ilan edildiği açıklanmıştı.

GEÇİCİ YERLERDE KALIYORLAR

İngiliz basını, binanın tadilatında kullanılan dış cephe kaplamasının yangına dayanıksız olduğunu, binayı yangına dayanıklı malzeme ile kaplamanın maliyetinin ise belediyeye çıkan faturayı sadece 5 bin sterlin artıracağını bildirmişti.

Ülkedeki bütün yüksek katlı sosyal konutların dış kaplamalarının incelenmesi için çalışma başlatan hükümet, yangına yönelik soruşturma ile tedbirlerin de gözden geçirileceği sözünü vermişti.

Başbakan May, 127 daireli sosyal konutta yaşanan yangının ardından devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu itiraf ederek kamuoyundan özür dilemişti.

İngiliz polisi, binadaki incelemelerin ve bazı cesetlerin kimlik tespit işlemlerinin yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtirken, bazı mağdurlar halen otel gibi geçici yerlerde konaklıyor.