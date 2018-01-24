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    Haberler >Gündem>Başbakan karşıladı, kıyafetiyle dikkat çekti

    Başbakan karşıladı, kıyafetiyle dikkat çekti

    AA
    24.01.2018 - 12:07 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafini'yi resmi törenle karşıladı.

    Çankaya Köşkü'nde, kar yağışı altında gerçekleştirilen resmi tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.
    Nijer Başbakanı Rafini, tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Rafini tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

    Başbakan karşıladı, kıyafetiyle dikkat çekti

    Konuk başbakanın tercih ettiği beyaz renkteki yerel kıyafeti dikkati çekti. Başbakan Yıldırım ve Rafini daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

    Başbakan karşıladı, kıyafetiyle dikkat çekti

    Karşılama töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Nijer heyeti de hazır bulundu.


    Başbakan karşıladı, kıyafetiyle dikkat çekti

    Etiketler: Brigi Rafini , BAŞBAKAN Binali Yıldırım , son dakika
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