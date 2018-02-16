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    Başbakan Binali Yıldırım’ın sert tepki gösterdiği kişinin kim olduğu ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 06:56 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Alman mevkidaşı Merkel ile yaptığı ortak basın toplantısı sırasında bir şahsın, Afrin'de çekildiğini iddia ettiği fotoğrafı göstermesi üzerine sert sözlerle tepki gösterdi. Gazeteci olduğunu söyleyerek içeriye giren kişinin kimliği belli oldu.

    Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken bir kişinin Binali Yıldırım'a Afrin'de çekildiğini iddia ettiği bir fotoğrafı göstermesi üzerine ortam bir anda gerildi. Binali Yıldırım gazeteci olarak içeriye giren kişiye çok sert tepki gösterdi.

    'AFRİN'DE NELER OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORSAN ORAYA GEL NE OLDUĞUNU GÖRÜRSÜN'

    Yıldırım, görüntülere yansıtılmayan fotoğrafı gösteren kişiye, "Onlar başka olayların resimleri, burada propaganda yapma. Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel ne olduğunu görürsün. Bu gösterdiğin resimler hep başka olaylara ait resimler. Burada insanları etkilemeye kalkma" cevabını verdi.

    Başbakan Binali Yıldırım’ın sert tepki gösterdiği kişinin kim olduğu ortaya çıktı

    'YANLIŞ RESİM GÖSTEREN ARKADAŞ GERÇEĞİ GÖRSÜN'

    Yıldırım, "Mülteci konusu tek başına bizim sorunumuz değil, bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirini başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz. Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3.5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz" diye konuştu.

    KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Sabah gazetesinde yer alan habere göre, toplantı esnasında Afrin'den olmayan eski fotoğrafları Afrin'denmiş gibi göstererek kara propaganda yapmaya çalışan kişinin Armanc Agid Nerweyi olduğu belirlendi. Nerweyi'nin çeşitli gösterilerde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. 

    Ayrıca bu kişinin içeri kimlik göstermeden girdiği iddia ediliyor.

    Başbakan Binali Yıldırım’ın sert tepki gösterdiği kişinin kim olduğu ortaya çıktı

    Başbakan Binali Yıldırım’ın sert tepki gösterdiği kişinin kim olduğu ortaya çıktı

    Adım adım çözeceğiz'Adım adım çözeceğiz'

    Etiketler: Merkel , Almanya , Afrin , Başbakan , Binali Yıldırım , son dakika
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