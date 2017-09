Başbakan Binali Yıldırım’dan TEOG açıklaması: Herkes istediği okula gidecek

Sekiz sene okudunuz, liseye hangi okula gideceksiniz? Fen lisesine mi, spor lisesine mi, imam hatip lisesine mi? hangi liseye gideceğinize karar vereceksiniz. İşte TEOG dediğiniz buna yardımcı olacak. Aslında TEOG bir giriş sınavı değil, sizin okulda girdiğiniz sınavlardan bir tanesini Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’nin her tarafında merkezi olarak yapıyor. Böylece okullardaki notların yanı sıra merkezi sınavdan alınan notlar da dikkate alınarak, sizin ortaokuldan sonra en uygun, en iyi istediğiniz liseye gitmenizin hazırlığını yapıyor, TEOG bu. Ancak zaman içerisinde bu TEOG bir yarışa döndü. Acaba girebilecek miyiz?, Ne yapacağız ? diye uykularınız kaçıyordu. Biz sizin uykularınızın kaçmasına razı olur muyuz? Onun için sizi stresten kurtaracak, rahata kavuşturacak bir düzenleme yapacağız.

HANGİ TARAFA İLGİNİZ VARSA ORAYA GİDECEKSİNİZ

Sekizinci sınıfı bitirdiğinizde hangi tarafa ilginiz varsa, ben spor okuluna gitmek istiyorum, buyur git. Ben ilim adamı olacağım, daha çok matematik, fizik, fen okuyacağım. Sen de oraya git. Fen edebiyatçı olacağım, şiir, masal yazacağım; sen de sosyal bilimlere git. Ben din alimi olacağım, fıkıh öğreneceğim, sen de imam hatip lisesine git. Herkes istediği yere gidecek. Bunun için ortaokulda yönlendireceksiniz. Kim yönlendirecek? Okul, öğretmenlerimiz, babalarınız-anneleriniz yönlendirecek. Mesele bu. Bir sistem değişikliği diye bir şey yok. Bu tamamen tedbirat. Bunlara itibar etmeyin. Amacımız yavrularımızın ortaokuldan sonra gönül rızasıyla istedikleri, kabiliyetlerinin en uygun olduğu lise kısmına devam etmeleri. Biliyorsunuz, istenmeyen aşk ya karın ya baş ağrıtır. Onun için istediğiniz yere gidin.

Eğitimde birçok reform yaptık, üniversite girişte biliyorsunuz sınırlamalar vardı, katsayıları, katkı puanları vardı. Hepsi kalktı. Niye yaptılar onu? Meslek okuluna giden iyi üniversiteye gitmesin. Niye gitmesin, bilgisi, görgüsü, puanı yetiyorsa istediği yere gitsin. Şimdi bu mümkün üm? Mümkün. Herkes istediği sınava giriyor, kazanınca her yere gidiyor. Eskiden sanat okulu tıbba gidemiyordu, imam hatipli mühendisliğe gidemiyordu. Şimdi herkes her yere gidebiliyor. Yeter ki gayret et, çalış, istediğin üniversiteye git. Şimdi sadece Anadolu lisesi yok, sosyal bilimler, spor lisesi var.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da konuşmasında, kaliteli eğitim için ilköğretimde derslik başına öğrenci sayısını 24'e düşürdüklerini söyledi."Peygamberler diyarı" diye nitelendirdiği Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılını açmanın heyecanını yaşadıklarını anlatan Yılmaz, ülke genelinde 17 milyonun üzerinde öğrencinin ders başı yaptığını belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliği yakalamak istediklerini, bu yüzden bütçedeki en büyük payı eğitime ayırdıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kaliteli eğitim için ilköğretimde derslik başına öğrenci sayısını 24'e düşürdük. Eğitimi teknolojiyle buluşturduk. Müfredatı yenileme çalışmasına başladık. Bu yıl 5 yaş için okul öncesini genişletiyoruz. Bu yıl bu alandaki oranımızı artırmak istiyoruz. Bu yıl ilk defa okul öncesi çocukların tüm eğitim masraflarını pilot illerde biz karşılayacağız. Bu yıl eğitimde yeni müfredat uygulanacak. İlk defa 12 pilot ilde 4. sınıfa kadar Türkçe ve matematikte ihtiyacı olan öğrencilere destek eğitimi verilecek. Eğitimde önemli aşamalar kaydedildi. Buna rağmen yapacak daha çok işimiz var. Ülkedeki beşeri sermaye ancak eğitimle ortaya çıkarılabilir. Yüksek teknoloji, yüksek ihraç ürünleri eğitimle sağlanabilir. Bu yüzden üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde çalışıyıoruz. Eksiklerimiz ve yanlışlarımız olabilir. Ama biz onların tamamını gidermek istiyoruz. Niyetimiz halis, Allah yardımcımız olsun. Cehalete karşı savaşı hep birlikte kazanacağız.”