Başbakan Almanya’da Zeytin Dalı’nı anlatacak

Yıldırım’ın gündeminde ‘Zeytin Dalı’ harekâtı olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik’in de katılacağı konferansta Yıldırım, harekâtın amacını anlatacak. Konferansa ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere Başbakanı Theresa May, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in de katılması bekleniyor. Amerikalı Senatör John McCain ile görüşecek olan Yıldırım konferansta, terör örgütü YPG’ye verilen NATO silahlarının Türkiye’ye karşı kullanıldığını belgelerle anlatacak. Yıldırım, Hatay ve Kilis’e atılan roketleri hatırlatıp kullanılan silahların çoğunu ABD’nin verdiğini dile getirecek, Türk askerinin Afrin’de sivilleri katletmediğini de belgeleriyle anlatacak.

ÇANKAYA KABULLERİ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım Çankaya Köşkü’nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul 1.5 saat sürdü. Başbakan Yıldırım daha sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la 1.5 saat süren bir görüşme yaptı.